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Без батька залишилися дочки-двійнята: на війні загинув молодий розвідник-сапер

Анна Ярославська
18 серпня 2023, 08:34 оновлено 18 серпня, 09:00
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Ілля Серко ніколи не служив в армії, але став на захист України заради своїх найрідніших людей.
Ілля Серко
Ілля Серко загинув 4 серпня поблизу села Новоселівське / Колаж: Главред, фото: facebook.com/tretyak.rivne

У боях з російськими окупантами загинув 30-річний військовослужбовець ЗСУ Ілля Серко з міста Рівне. Свій останній бій захисник України прийняв у Луганській області. Без батька залишилися дві його маленькі доньки-двійнята.

Трагічну новину в Facebook повідомив міський голова Олександр Третяк.

"Більшої любові ніхто не має, якщо хто душу свою кладе за друзів своїх. Наш Герой Ілля Серко - яскраве свідчення тому. Адже вірний собі, своїм переконанням, друзям, коханій, побратимам, країні та присязі віддав найбільшу жертву – віддав своє життя заради інших", – написав Третяк.

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Ілля Серко навчався в Рівненській школі № 22, пізніше отримав середню спеціальну освіту кухаря-кондитера, але за фахом не працював. Вибрав професію в сфері текстилю.

Ілля з дитинства відвідував церкву. Пізніше прийняв хрещення і став членом церкви "Надія". Проповідував, постійно служив у таборах для сиріт.

Зі своєю майбутньою дружиною Оленою Ілля познайомився на роботі. Пара працювала на виробництві одягу в сусідніх кабінетах: вона шила, а він займався печаткою на виробах.

Ілля і Олена побралися в 2016-му, а в 2020 році разом відкрили власну студію друку на одязі. В кінці грудня 2021-го в родині з'явилися довгоочікувані дочки-близнюки Єва і Рут.

Подружжя продовжувало разом працювати і виховувати дітей. 6 червня 2023 року Іллю Серко мобілізували.

"Він ніколи не служив в армії, але не переховувався, став на захист своєї країни, заради своїх найрідніших", – зазначили в рівненській мерії.

У лавах ЗСУ чоловік став розвідником-сапером.

30-річний Ілля Серко загинув поблизу села Новоселівське Луганської області 4 серпня 2023 року.

З молодим захисником попрощаються 18 серпня на Майдані Незалежності у Рівному. Поховають його на кладовищі "нове".

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами загинув 21-річний воїн Роман "Ворон" Кужель з міста Рівному. Молодий українець став на захист рідної країни з перших днів повномасштабного російського вторгнення, а після війни планував одружитися.

Свій останній бій Роман прийняв у Херсонській області. Про втрату повідомили в окремому загоні спеціального призначення "Любарт" Сил спеціальних операцій, де він служив.

Раніше на фронті загинула бойовий медик Дар'я Філіп'єва, відома під позивним"блискавка". За час своєї служби дівчина врятувала сотні життів українських військових. За заслуги перед Україною її нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест". 12 серпня в Києві захисницю України провели в останню дорогу.

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