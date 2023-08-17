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Врятував життя багатьом і віддав своє: у боях на Херсонщині загинув молодий воїн з Рівного

Анна Ярославська
17 серпня 2023, 08:37 оновлено 17 серпня, 08:42
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Роман Кужель дуже любив свого молодшого брата. Після закінчення війни планував одружитися та зробив пропозицію коханій.
Роман
Роман "Ворон" Кужель загинув на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: facebook.com/rivnecouncil

У боях з російськими окупантами загинув 21-річний воїн Роман "Ворон" Кужель з міста Рівне. Молодий українець став на захист рідної країни з перших днів повномасштабного російського вторгнення, а після війни планував одружитися.

Свій останній бій Роман прийняв у Херсонській області. Про втрату повідомили в окремому загоні спеціального призначення "Любарт" Сил спеціальних операцій, де він служив.

Роман Кужель народився в Рівному, повідомили в міськраді у Facebook. Після закінчення 25-ї школи навчався на кухаря і одночасно працював на будівництві та станції техобслуговування авто. У нього були золоті руки, в яких робота "просто горіла". Дуже любив автомобілі, риболовлю і спілкуватися з друзями.

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"Він був особливою дитиною. Надзвичайно ніжний, люблячий, співчутливий. У нього було багато друзів, яких він завжди підтримував. Умів вислухати, заспокоїти. Рома допомагав мені, часто робив сюрпризи – любив дивувати, дарувати подарунки. Він був просто незвичайний", – розповіла мама Героя Оксана.

Роман Кужель
Роман Кужель / Фото: facebook.com/rivnecouncil

Коли почалася повномасштабна війна, Роман допомагав в укритті рідної школи, потім став членом ДФТГ, а потім разом з іншими хлопцями підписав контракт з ЗСУ.

"А хто як не я? Якщо я не піду воювати сьогодні, завтра ви все будете міняти паспорти на російські", – говорив молодий захисник.

За словами матері, Роман дуже любив свого молодшого брата, завжди з повагою ставився до вітчима. А ще зробив пропозицію коханій – планував одружитися після закінчення війни.

"Був надзвичайно задоволений службою, любив зброю, міг годинами розповідати про неї, про приціли, особливості... Воно було для нього як дівчина", – розповіла Оксана.

7 серпня 2023 року в районі села Козачі табори Херсонської області 21-річний солдат "Любарта" Роман Кужель загинув.

"Командир дзвонив, сказав, що мій син врятував життя багатьом хлопцям, а сам поклав своє... Він - герой", - зазначила мама захисника.

Прощання з "Вороном" відбудеться 17 серпня о 10:00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають Героя на кладовищі "нове".

Разом з Романом загинули і його побратими: Вадим "Аркан" Бєльський, Ігор "Джокер" Стасюк, Руслан "Білий" Карпюк.

"Хлопці загинули воїнами, продовжуючи вести бій навіть будучи тяжкопораненими. Ворон, Аркан, Джокер, Білий - Invictus in morte! А наша боротьба триває!", - зазначили в загоні ССО "Любарт".

Загиблі бійця загону ССО
Загиблі бійця загону ССО "Любарт" / Фото: facebook.com/ozspLubart

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами загинув 24-річний Антон Сиваш з Вінниці (позивний "Чівас"). З перших днів повномасштабного вторгнення він вступив до лав Сил оборони України.

Загиблий воїн був розвідником. Відбивши плацдарм на укріплених позиціях ворога, під час інтенсивного бою захисник отримав несумісні з життям поранення.

Раніше на фронті загинула бойовий медик Дар'я Філіп'єва, відома під позивним "Блискавка". За час своєї служби дівчина врятувала сотні життів українських військових. За заслуги перед Україною її нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест".

У суботу, 12 серпня, в Києві захисницю України провели в останню путь. Попрощатися з Дариною прийшли побратими, рідні, друзі та небайдужі кияни.

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