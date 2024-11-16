Україна почала масове виробництво унікальних дронів: у WSJ заявили про потужну зброю

Росіяни протидіють українським безпілотникам насамперед за допомогою засобів РЕБ.

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Україна налагоджує масове виробництво дронів / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Українські компанії готуються до промислового виробництва нового покоління дронів-камікадзе, які не піддаються впливу російських систем РЕБ.

"Назріває ще більший прорив - автоматизовані дрони масового виробництва. У рамках значного кроку, про який раніше не повідомлялося, українські виробники безпілотників швидко нарощують виробництво недорогих ударних дронів, що керуються простим дешевим комп’ютером, до промислових масштабів", - йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Ідеться про успішну інтеграцію виробниками недорогих комп’ютерів у складні, компактні системи, здатні повторювати можливості, раніше доступні лише у набагато дорожчому обладнанні.

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"Київ збирається отримати десятки тисяч мініатюрних комп’ютерів Auterion, відомих як Skynode, які мають вийти на поле бою на початку наступного року", - зазначає видання.

WSJ зауважує, що Україна, населення якої становить лише одну чверть населення Росії, покладається на технологічну перевагу, щоб стримувати численні хвилі російських танків і піхоти.

"Маючи обмежені поставки артилерійських боєприпасів, Україна з минулого року все більше покладається на ударні безпілотники, щоб стримувати російську навалу. Швидкий спритний апарат із чотирма роторами розміром приблизно з обідню тарілку, керований пілотом в окулярах, які приймають відео з бортової камери, має прикріплену вибухівку, яка детонує під час удару", - описує видання український FPV-дрон.

У матеріалі йдеться, що росіяни протидіють українським безпілотникам насамперед за допомогою засобів РЕБ, які можуть їх збивати, заглушуючи сигнал між диспетчером і апаратом, через що зараз лише один із п’яти FPV-дронів вражає свою ціль.

Що відомо про дрон "Лютий" / Інфографіка: Главред

Натомість технологія автопілота зводить нанівець цей контрзахід, інтегруючи в дрон електронну систему керування за допомогою програмного забезпечення, завантаженого на дешевий міні-комп’ютер.

Таку технологію наведення зараз використовують у дорогих ракетах, але українські фахівці зуміли адаптувати її для маленьких, дешевих і розумних безпілотників, здатних відстежувати та вражати рухомі цілі, завдяки чому дрон захоплює свою ціль камерою і комп’ютером і заходить на ціль без необхідності дистанційного керування оператором.

Видання пише, що українські фахівці розробили програмне забезпечення, яке дозволяє крихітному елементарному комп’ютеру вартістю близько 15 доларів, направляти безпілотник до цілі за допомогою камери, яка коштує приблизно стільки ж. Також такі ударні дрони мають показник влучання приблизно дев’ять із 10.

Виробництво української зброї - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Валерій Романенко розкрив переваги ракети-дрона "Паляниця". Із появою цього безпілотника Україна зможе завдавати ударів по ворожій авіації. Наразі на фронті склалася ситуація, коли у росіян літаки є, а в України майже немає.

Відомо, що українські дрони атакували РФ за 1000 кілометрів. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що на територію країни-агресора Росію залетіли українські дрони на відстань близько тисячі кілометрів. Російська ППО не справилась із обороною.

Українські дрони вразили комбінат з виробництва боєприпасів на Тульщині. Українські безпілотники уразили Алексінський хімкомбінат у Тульській області країни-агресорки Росії, який виробляє для російської окупаційної армії порох і боєприпаси.

FPV-дрон - що це таке FPV-дрон — вид безпілотних літальних апаратів, керування якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини чи пристрою для скидання боєприпасів, пише Вікіпедія. Однією з ключових переваг таких безпілотників над іншими засобами є те, що дрон вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може ефективно знищити техніку вартістю мільйони доларів (танк, артилерія, РЕБ, ЗРК) або офіцерів у ближньому тилу. Масова поява FPV-дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі. Міноборони України та багато дослідників називають їх революційним засобом ведення бою та порівнюють їхнє застосування зі снайперською зброєю. Революційність пояснюється тим, що до їхньої появи можливості завдання високоточних ударів були прерогативою дорогих і складних систем, застосовуваних точково, а FPV-дрони є надзвичайно дешевими масовими виробами. І Україна, і Росія налагодили масове виробництво власних FPV-дронів на своїй території. Крім того, обидві країни активно закуповують подібні дрони. У серпні 2023 року стало відомо, що в Україні такі БПЛА виготовляють щонайменше три державні заводи. У січні 2024 року Житомирська міська рада запустила платформу "Житомирський дрон", яка має на меті навчити громадян збирати FPV-дрони. Платформа дозволяє пройти онлайн-навчання, обрати вид дрона та передати його на випробування. Там само можна надіслати пожертву на гроші або стати постачальником запчастин.

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