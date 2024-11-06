РФ перекидає РЕБи в бік кордону з Україною: партизани назвали причину

Коротко:
- РФ перекидає РЕБи до кордону з Україною
- Окупанти намагаються захистити себе від атаки дронів
Російські окупанти перекидають РЕБ (засоби радіоелектронної боротьби) із Санкт-Петербурга в бік України для захисту своїх кордонів від ударів дронів. Про це 6 листопада повідомили у воєнному русі українців та кримських татар "Атеш".
Як відомо, агенти відстежили рух колони РЕБ "Палантин", що складається з 7 мобільних комплексів.
"Війська РФ змушені переміщати ці комплекси у бік кордону з Україною для боротьби з нальотами безпілотників, що постійно збільшуються.", - зазначили у воєнному русі.
Також вони підкреслили, що "Палантин" є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс веде радіоелектронну розвідку, пригнічує наявні та перспективні системи зв'язку супротивника.
"Всю зібрану інформацію ми оперативно передали в правильні руки, які зуміють вивести з ладу кожен комплекс РЕБ, перш ніж він зможе принести хоч якусь користь окупантам!", - написали агенти Атеш.
Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
Атаки безпілотників по Росії - останні новини
Як писав Главред, 6 листопада у Каспійську, що знаходиться в країні-агресорці Росії, пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. Спершу у ЗМІ з'явилася інформація про удар по місту українських дронів. Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив у Telegram, що у Каспійську був атакований порт, де базуються кораблі ВМФ РФ.
На початку листопада також у РФ повідомили про масовану атаку дронів на низку областей. Як з'ясувалося потім - один з безпілотників впав на нафтобазу в Ставропольському краю.
Крім того, у ніч проти 22 жовтня безпілотники атакували чотири російські заводи, три з яких офіційно займаються виготовленням спирту. Однак, Росія використовує ці обʼєкти не тільки для виготовлення спирту, а і палива для воєнних потреб і вибухових речовин.
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