'Авіація РФ під загрозою знищення': експерт розкрив переваги ракети-дрона 'Паляниця'

Наразі на фронті склалася ситуація, коли у росіян літаки є, а в України майже немає.

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Ракета-дрон "Паляниця" може знищити авіацію РФ / колаж: Главред, фото: pexels, РНБО

Авіаційний експерт Валерій Романенко розповів детальніше про переваги використання реактивного безпілотника "Паляниця", який розробила Україна.

Експерт пояснив, що із появою цього безпілотника Україна зможе завдавати ударів по ворожій авіації.

"Якщо раніше ми здебільшого били по нафтопереробних заводах, складах боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та аеродромах, то з появою цього дрона пріоритетною ціллю стане сама авіація", - зазначив Романенко.

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Наразі на фронті склалася ситуація, коли у росіян літаки є, а в України майже немає. Також ворог використовує сучасні винищувачі з авіаційними ракетами повітря-повітря, які діють за іншим принципом і нам важко з ними тягатися.

Нові можливості ЗСУ із дроном "Паляниця"

Авіаційний експерт також розповів, що дальність "Паляниці" становить 750 кілометрів. Проте показник в 750 км - це радіус дії від лінії бойового зіткнення.

"По-перше, швидкість цього безпілотника вища за попередні. Завдяки реактивному двигуну він може нести в чотири рази більше ваги корисного навантаження. Підйомна сила безпосередньо залежить від швидкості, і якщо ми за допомогою реактивного двигуна вдвічі збільшуємо швидкість, то це означає, що корисного навантаження буде більше якраз таки у чотири рази", - заявив Романенко.

Експерт також розповів, що тепер Україна зможе маневрувати: або ставити менш потужний двигун і суттєво збільшувати корисне навантаження, або ставити більш серйозний двигун і знижувати корисне навантаження.

"Більше вибухівки - менша дальність, і навпаки. Принцип роботи як у будь-якого транспортного літака. Що далі летиш, то менше вантажу можеш із собою взяти, і що більше навантаження, то менша дальність", - зазначив Романенко та додав, що дрон Паляниця здатен долетіти і до Москви.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Військовий експерт також наголосив, що дронами "Паляниця" можна буде реалізувати цікаву комбінацію з ураження злітно-посадкової смуги і військових літаків на російських аеродромах.

"Ударом посередині злітно-посадкової смуги аеродром буде виведено з ладу, і літаки не зможуть піднятися в повітря. Ремонт потребуватиме приблизно 2-3 дні, тому що треба буде зняти старе покриття, утрамбувати землю, і зробити нове. І поки робитиметься ремонт, можна розстріляти літаки на цьому аеродромі, використовуючи Паляницю, але вже з касетними або осколково-фугасними боєприпасами", - пояснив Романенко.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вперше показав українську ракету-дрон "Паляниця". Відомо, що українська ракета-дрон була розроблена за півтора року. Вона запускається з наземної установки.

Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Українські сили провели випробовування першої балістичної ракети вітчизняного виробництва. Зеленський розкрив про певні напрацювання.

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