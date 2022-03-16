Подоляк про успіхи України: ЗСУ пішли в контрнаступ, а в Кремлі почали шукати союзників

Подоляк розповів про успіхи України у війні проти Росії / ОПУ

ЗСУ пішли в контрнаступ по ряду напрямків, що кардинально змінює диспозиції сторін.

Радник голови офісу Президента Михайло Подоляк розповів про зрушення в україно-російській війні.

"Що відбувається прямо зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на ряді оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові вмирати в полях", - повідомив Подоляк у Twitter.

читайте такожДмитро Гордон влучно висміяв "вівцепаса" ПутінаЯк повідомляв Главред, російські військові збільшуватимуть кількість обстрілів України крилатими ракетам. Такий невтішний прогноз озвучив радник керівника офісу президента України Олексій Арестович під час телемарафону 15 березня. За його словами, у Росії залишається "дуже потужний запас ракет".

Раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі поділилася думкою, коли і як закінчиться війна в Україні. За її словами, відповідь на це питання знає президент країни-агресора Володимир Путін.

Читайте також: