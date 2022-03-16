"Поїхали на концерт до Кобзона": ЗСУ ліквідували 10 представників вищого командування Росії

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну силами оборони були ліквідовані чотири російських генерал-майора, три полковника і три підполковника.
Війна в Україні вже триває двадцять днів. За цей час сили оборони України ліквідували 10 представників вищого командування російських військ.
Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну ліквідовано чотири генерал-майора, три полковника і три підполковника.
За попередніми підрахунками, армія окупантів на українській землі втратила:
- генерал-майора Тушаева Магомеда;
- генерал-майора Герасимова Віталія;
- генерал-майора Колеснікова Андрія;
- генерал-майора Суховецького Андрія;
- полковника Захарова Андрія;
- полковника Порохню Сергія;
- полковника Ніколаєва Ігоря;
- підполковника Агаркова Юрія;
- підполковника Софронова Дмитра;
- підполковника Єрмоліна Михайла.
"Смерть чекає на кожного військового РФ, яким би "елітним" його не вважали окупанти. На українській землі йому одна ціна - добриво для чорноземів. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 16 березня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 13800 осіб;
- танків - 430 од.;
- бойових броньованих машин - 1375 од.;
- артилерійських систем - 190 од.;
- РСЗВ - 70 од.;
- засобів ППО - 43 од.;
- літаків - 84 од.;
- вертольотів - 108 од.;
- автомобільної техніки - 819 од;
- кораблів / катерів - 3 од.;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11;
- спеціальної техніки - 10.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Як повідомляв Главред, в РФ немає плану Б після провалу вторгнення в Україну, а серед еліт починається паніка, розповів розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
Російська армія, яку Володимир Путін кинув на захоплення України, зможе підтримувати повну боєздатність ще всього 10-14 днів. Після цього окупанти намагатимуться утримати територію, яку вони вже захопили. Такий прогноз озвучили напередодні високопоставлені джерела з Міністерства оборони Великої Британії.
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