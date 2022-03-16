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"Поїхали на концерт до Кобзона": ЗСУ ліквідували 10 представників вищого командування Росії

16 березня 2022, 10:11

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну силами оборони були ліквідовані чотири російських генерал-майора, три полковника і три підполковника.

російські військові
Російська армія несе великі втрати у війні в Україні / УНІАН

Війна в Україні вже триває двадцять днів. За цей час сили оборони України ліквідували 10 представників вищого командування російських військ.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну ліквідовано чотири генерал-майора, три полковника і три підполковника.

За попередніми підрахунками, армія окупантів на українській землі втратила:

  • генерал-майора Тушаева Магомеда;
  • генерал-майора Герасимова Віталія;
  • генерал-майора Колеснікова Андрія;
  • генерал-майора Суховецького Андрія;
  • полковника Захарова Андрія;
  • полковника Порохню Сергія;
  • полковника Ніколаєва Ігоря;
  • підполковника Агаркова Юрія;
  • підполковника Софронова Дмитра;
  • підполковника Єрмоліна Михайла.

"Смерть чекає на кожного військового РФ, яким би "елітним" його не вважали окупанти. На українській землі йому одна ціна - добриво для чорноземів. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 16 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 13800 осіб;
  • танків - 430 од.;
  • бойових броньованих машин - 1375 од.;
  • артилерійських систем - 190 од.;
  • РСЗВ - 70 од.;
  • засобів ППО - 43 од.;
  • літаків - 84 од.;
  • вертольотів - 108 од.;
  • автомобільної техніки - 819 од;
  • кораблів / катерів - 3 од.;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11;
  • спеціальної техніки - 10.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомляв Главред, в РФ немає плану Б після провалу вторгнення в Україну, а серед еліт починається паніка, розповів розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Російська армія, яку Володимир Путін кинув на захоплення України, зможе підтримувати повну боєздатність ще всього 10-14 днів. Після цього окупанти намагатимуться утримати територію, яку вони вже захопили. Такий прогноз озвучили напередодні високопоставлені джерела з Міністерства оборони Великої Британії.

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