"З'єднайте російську Єву Браун з її фюрером": коханку Путіна вимагають депортувати зі Швейцарії

Кабаєву називають коханкою Путіна / Колаж Reuters , kabaeva-alina.ru

Колишню російську спортсменку і депутатку Держдуми Росії Аліну Кабаєву, яку називають коханкою президента країни-агресора Росії Володимира Путіна, вимагають депортувати зі Швейцарії.

На сайті change.org розпочався збір підписів під відповідною петицією.

"Шановна Швейцарська Конфедераціє, чому ви надаєте можливість перебування в країні учасникам путінського режиму? Будь ласка, з'єднайте Аліну Єву Браун Кабаєву з її фюрером Володимиром Путіним", - йдеться в петиції.

Автори петиції підкреслюють, що Кабаєва підтримує війну в Україні та відома як фаворитка диктатора і військового злочинця Путіна.

Також влада Швейцарії просить перевірити чистоту коштів, що були використані для придбання Кабаєвою нерухомості в Швейцарії, та ухвалити рішення про неприпустимість її перебування в межах європейської держави.

У тексті петиції нагадують, що Швейцарія вперше в сучасній історії порушила нейтралітет, чого не зробила навіть по відношенню до нацистської Німеччини, приєднавшись до санкцій Євросоюзу проти Путіна і його оточення.

Петиція вже зібрала понад 41 тисячу підписів.

Як повідомляв Главред, ЗМІ з'ясували подробиці розкішного життя коханки президента РФ Володимира Путіна Аліни Кабаєвої. Спортсменка мешкає в Швейцарії разом з чотирма дітьми від диктатора країни-агресора в "приватному і дуже захищеному" шале на березі озера Лугано.

Як пише таблоїд The Mirror, ексгімнастка ні в чому собі не відмовляє в той час, коли її партнер-тиран змушує Україну "проходити через пекло".

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