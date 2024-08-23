ЗСУ можуть взяти під контроль Курську АЕС: генерал розкрив несподіваний сценарій

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж заявив про те, що ЗСУ не будуть захоплювати Курську АЕС, тому що це призведе до серйозного протистояння з міжнародними партнерами
"Водночас, якщо просування українських сил буде вдалим, ми можемо просто створити зону віддаленого контролю над Курською АЕС, коли ворог буде змушений її відключити, хоча персонал залишиться. І тоді можна буде вести певні переговори, щоб створити зону безпеки в енергетичній сфері України або передати під наш контроль ЗАЕС", - пояснив він в інтерв'ю Obozrevatel.
Експерт пояснив, що таким чином, не може бути захоплення Курської АЕС, але можливе охоплення прилеглих територій, а далі можна торгуватися. Але на сьогоднішній день ще не склалися умови для того, щоб ми могли взяти Курську АЕС з флангів або віддалено оточити.
"Варіант відключення АЕС справді можливий за дотримання всіх цих умов. Але тільки тоді, коли ми будемо повністю контролювати весь регіон, коли АЕС буде повністю оточена", - додав Маломуж.
Хто такий Микола Маломуж
Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.
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