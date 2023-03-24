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Український контрнаступ: найближчими тижнями ЗСУ зможуть використовувати танки - Генштаб Естонії

24 березня 2023, 21:17
Наразі перешкодою для використання важкої техніки залишається погода, через яку грунт для танків надто м'який.
ВСУ
Найближчим часом погода дозволить ЗСУ ефективно використовувати танки на сході / колаж фото 93-тя ОМБр

Українські військові готуються до потужному контрнаступу. І вже через кілька тижнів погода дозволить ЗСУ використовувати на сході танки. Про це заявив глава Генерального штабу Естонії Тармо Кундлі.

Зараз використовувати важку техніку складно через занадто м'який грунт.

"Прогноз погоди показує, що на сході України збережеться тепла і суха погода, а значить, через пару тижнів погода і грунт вже не будуть обмежувати маневр. Тоді ми зможемо побачити, хто візьме на себе ініціативу і як вони це зроблять", - йдеться в повідомленні.

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Кундлі зазначив, що зараз найзапекліші бої тривають у Бахмуті та Авдіївці. Однак російські окупанти потребують людських ресурсів і формування нових частин. За його даними, тепер на фронт відправляють мобілізованих не тільки з околиць, а й з великих міст РФ.

Наступ РФ і контрнаступ ЗСУ

Російські окупаційні війська можуть спробувати почати новий наступ на Україну в недалекому майбутньому. Не виключено, що такі атаки будуть здійснюватися на декількох напрямках. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі.

В Інституті вивчення війни зазначають, що російські окупаційні війська перекидають підрозділи на різні ділянки фронту в Україні. Ймовірно, це робиться для того, щоб почати або активізувати наступальні операції на нових напрямках. При цьому експерти зазначають, що загальний весняний наступ окупантів наближається до кульмінації.

Видання Politico писало, що весняний контрнаступ може початися вже у травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів.

Як пише видання, Київ поки не визначився зі стратегією, але у нього є два варіанти. Перший - просуватися на південь через Херсон до Криму, другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
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