Процес почався: проросійські попи вивозять речі з Києво-Печерської Лаври - Мінкульт

Російські священники вивозять з Києво-Печерської Лаври столи, стільці та навіть бойлери, каже Олександр Ткаченко.

Представники УПЦ МП почали вивозити речі з Лаври / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

Представники Української православної церкви Московського патріархату вже почали виселятися з Києво-Печерської Лаври. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Проросійські попи вже почали вивозити свої речі звідти.

"Насправді процес виїзду ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври відбувається, це може засвідчити будь-який перехожий. Вони вивозять столи, стільці, бойлери. Тим не менше, зараз працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати збереження стану рухомого та нерухомого майна. Вони виїжджають, попри заяви, що купола почорніли або печери перекриті назавжди", - сказав Ткаченко.

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Що відбувається навколо Києво-Печерської Лаври

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, у результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що не йдеться про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, а мовою богослужіння буде давня слов'янська та українська. Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі. Він наголосив, що залишитися можуть ті, хто відкине беззаконну владу Москви.

Пізніше у пабліках Лаври в соцмережах з’явилися дописи про "велику повінь та апокаліпсис у Києві, якщо монахи підуть з Києво-Печерської лаври". У самій Лаврі прокоментували ці дописи і сказали, нібито раніше були пророцтва про такий можливий сценарій подій.

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