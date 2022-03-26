Бойовики "ДНР" кинули пораненою: в полон потрапила жорстока снайперка "Багіра"

Збройні Сили України взяли в полон снайпера бойовиків "ДНР" з позивним Багіра. На її рахунку багато життів захисників України.

У Мережі повідомляють, що снайперша з позивним Багіра значилася у взводі снайперів 11 омсп (в/ч 08818) "ДНР". Відзначається, що вона потрапила в полон пораненою.

Підкреслюється, що на її рахунку чимало загублених життів як військовослужбовців ЗС України, так і мирного, неугодного владі "ДНР", населення Донбасу (близько 40 осіб). Як і належить снайперу, розвинені інстинкти виживання, тому йде на контакт і співпрацює зі слідчими органами України.

"Передає привіт командиру взводу - старшому лейтенанту Зуйко / Сметаніні Олені Сергіївні "Гюрза": "Кинули. Знаючи, що я поранена і маючи можливість забрати мене, просто вирішили злити, сподіваючись, що помру". Хочу зауважити, що випадки зради командирам останнім часом досить поширене явище в рядах "ЛДНР" і ЗС РФ", - пишуть про неї в Мережі.

З військового квитка відомо, що затриману звуть Ірина Старікова, їй 40 років. "Військова освіта" у снайпера відповідна - ПТУ в Донецьку, яке вона закінчила в 2000 році.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ ліквідували командира роти окупантів з "ДНР" з позивним "Людожер".

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