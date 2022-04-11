"Поранених коней пристрілюють": командир РФ розстріляв солдата на очах у інших

Війська Росії / Reuters

Російський командир вбив пораненого солдата в Україні. Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Як каже Денісова в інтерв'ю LB.ua, вона особисто спілкувалася з військовополоненими росіянами.

"У Києві я бачила своїми очима 34 військовополонених - 24 рядових і 10 офіцерів. Я особисто з ними спілкувалася. За Женевською конвенцією, офіцери і рядові повинні міститися окремо. Тому вони знаходяться в двох камерах по 24 і 10 осіб", — сказала Денісова.

Денісова розповіла, що була в жаху від зовнішнього вигляду російських полонених.

"Вражена зовнішнім виглядом представників "другої армії світу". Деякі з них були в гумових чоботях", - каже вона.

Уповноважена ВР з прав людини каже, що подумала, що вони десь перевзулися, але під час розмови з полоненими з'ясувалося, що це їх форма, щоб ноги не промокли.

"Один з солдатів розповів страшні речі про ставлення власних командирів до них. Каже, що коли потрапили в засідку, щось вибухнуло, і всі розбіглися. Зібралася разом тільки одна танкова частина. Їх командир, підполковник, побачив пораненого в ногу солдата і застрелив його зі словами: "Поранених коней пристрілюють", – зазначила Денісова.

читайте такожВ Ірпені троє окупантів одночасно по-звірячому ґвалтували молоду дівчину

Солдат, який став свідком вбивства товариша по службі, втік і блукав протягом декількох днів, а потім здався українцям в одному з населених пунктів.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також: