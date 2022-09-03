Український партизан героїчно підірвав себе разом з окупантами у Токмаку, крикнувши "Слава Україні!"

У Токмаку партизан підірвав себе разом з окупантами / Колаж фото Радіо Свобода, скріншот

У Токмаку Запорізької області українець Максим Махринов не дав окупантам взяти себе в полон. Він героїчно підірвав себе разом з двома російськими військовими. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Максим був партизаном і намагався робити все, що дозволило б звільнити місто від окупантів. Коли ворог про це дізнався, то російські військові прийшли до Макринова та спробували звинуватити його у коригуванні вогню ЗСУ по російським базам у місті.

Коли російські військові виводили нашого партизана з під'їзду, чоловік героїчно дістав гранату та підірвав себе, ліквідувавши і двох ворожих солдат.

Свідки кажуть, що останніми словами героя були "Слава Україні!".

У Токмаку партизан підірвав себе разом з окупантами / Скріншот

Слід зазначити, що це сталося 2 вересня, а напередодні Максим ліквідував двох окупантів.

Як повідомляв Главред, за даними ЗМІ, в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два потужні вибухи в одному з готелів - українські партизани підірвали чергове місце проживання співробітників ФСБ. На даний момент кількість убитих або поранених окупантів невідома. Водночас рух опору запевняє, що не дасть спокою російським окупантам на українській землі.

Нагадаємо також, що 29 серпня російські пропагандисти підтвердили смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова і його дівчини, яка була його цивільною дружиною. Його тіло виявили вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв - поки невідомо.

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