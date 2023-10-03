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Українським військовим збільшили доплати: хто отримає від 20 до 100 тисяч

Анна Ярославська
3 жовтня 2023, 12:23 оновлено 3 жовтня, 12:27
Крім того, збільшено виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам і курсантам.
ЗСУ, виплати військовим
Військовим збільшили доплати / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, pixabay.com

Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримуватимуть додаткове винагороду. Зокрема, збільшено виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців:

  • 100 000 гривень – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогняне ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000);
  • 100 000 гривень – військовослужбовці, які займаються розмінуванням в районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000);
  • 50 000 гривень – військовослужбовці зі складу командування і штабів (зоерема, поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами і підрозділами, які ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000);
  • 30 000 гривень - військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій.

Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29 вересня.

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Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці, які за станом здоров'я не мають можливості виконувати обов'язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховуються кошти з 1 червня.

Інструктори навчальних центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Нараховується з 1 червня.

Строковики - 6 000 гривень. Нараховується з 1 червня.

Курсанти - 2350 гривень. Нараховується з 1 червня.

Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні – 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов'язане із захистом Батьківщини і знаходяться на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених і зниклих безвісти.

Як повідомляв Главред, раніше уряд України затвердив розмір щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників на час воєнного стану, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У липні в Україні "урізали" виплати військовим. Тепер надбавку 30 тисяч гривень виплачуватимуть тим, хто знаходиться в зоні бойових дій або в оточенні. Постанова набрала чинності з дня оприлюднення, її почали застосовувати з 1 червня 2022 року.

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