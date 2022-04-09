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Українським військовим вдалося захопити більше тисячі одиниць техніки РФ - Oryx

9 квітня 2022, 23:11

ЗСУ вдалося захопити 184 танки, 119 ББМ, 163 БМП і 47 БТР.

війська Росії
Війська Росії / Reuters

З початку повномасштабної війни Росії Збройні сили України захопили вже понад 1000 одиниць важкої військової техніки і автомобілів російських окупантів.

"Тепер візуально підтверджено, що Україна захопила 1000 автомобілів і одиниць важкої військової техніки з Росії", - йдеться в повідомленні Oryx.

За даними видання, Збройні Сили РФ втратили у війні 2696 одиниць техніки, з них:

  • знищено - 1414,
  • пошкоджено - 39,
  • покинуто - 236,
  • захоплено - 1007 одиниць.

Так, українським військовим вдалося захопити 184 танки, 119 ББМ, 163 БМП і 47 БТР.

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Нагадаємо, сили оборони України продовжують нищити ворога на своїй землі. У середу, 30 березня, українські війська в Харківській області рознесли колону ворога, яка намагалася сховатися в напрямку російського кордону. За підсумками бою у окупантів відібрали хвалену ними вогнеметну систему.

Крім того, як повідомив журналіст Юрій Бутусов, військовослужбовці 92-ї механізованої бригади ЗСУ та добровольці рознесли під Харковом 2 батальйонних тактичних групи мотострілецької 138-ї бригади і зведену батальйонно тактичну групу 59-го танкового полку Збройних сил Росії. У полон здалися понад 60 окупантів. Їх штаби і вся документація під контролем українських військових.

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