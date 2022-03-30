ЗСУ розбили ворога під Харковом: розгромили три БТГ, взяли в полон 60 орків

/ Макс Левін

Протягом 30 березня ЗС РФ продовжували хаотично обстрілювати райони Харкова, зокрема Шевченківський район, Північну Салтівку та П'ятихатки, повідомив голова ОВА Олег Синьогубов.

"Ворог... випускає снаряди з артилерії, мінометів, реактивної системи залпового вогню, щоб дестабілізувати ситуацію, не дозволяючи повернутися до нормального життя", - повідомив він у Telegram-каналі.

Говорячи про ситуацію в області, він зазначив, що за деякими напрямками Збройні Сили України витісняють противника, а Ізюм залишається найкритичнішою точкою.

"ЗСУ поступово виганяють ворога, в тому числі по Дергачівському, Роганському напрямках. Сьогодні вранці близько 11 години в Харківському районі наші сили повітряної оборони збили російський винищувач. Після цього активність авіації над областю різко знизилася. Найкритичнішою точкою залишається Ізюм, там тривають бої. Як тільки у нас буде можливість евакуювати людей або доставити гуманітарну допомогу – ми обов'язково це зробимо", - написав Синьогубов.

У свою чергу військкор Юрій Бутусов повідомив про те, що воїни 92-ї механізованої бригади Збройних сил України та добровольчі загони під Харковом розгромили дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведену батальйонну тактичну групу 59-го танкового полку ЗС РФ. Захоплені їх штаби і вся документація.

За його словами, понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.

Як зазначив журналіст, у розпорядженні українських захисників опинилися штаби зазначених частин, вся штабна документація, карти, списки особового складу, машини управління, повні комплекси зв'язку, ключі, а також начальник артилерії і начальник зв'язку 59-го полку.

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