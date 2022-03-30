ЗСУ розбили ворога під Харковом: розгромили три БТГ, взяли в полон 60 орків

ЗСУ поступово виганяють ворога, в тому числі по Дергачівському та Роганському напрямках.
Протягом 30 березня ЗС РФ продовжували хаотично обстрілювати райони Харкова, зокрема Шевченківський район, Північну Салтівку та П'ятихатки, повідомив голова ОВА Олег Синьогубов.
"Ворог... випускає снаряди з артилерії, мінометів, реактивної системи залпового вогню, щоб дестабілізувати ситуацію, не дозволяючи повернутися до нормального життя", - повідомив він у Telegram-каналі.
Говорячи про ситуацію в області, він зазначив, що за деякими напрямками Збройні Сили України витісняють противника, а Ізюм залишається найкритичнішою точкою.
"ЗСУ поступово виганяють ворога, в тому числі по Дергачівському, Роганському напрямках. Сьогодні вранці близько 11 години в Харківському районі наші сили повітряної оборони збили російський винищувач. Після цього активність авіації над областю різко знизилася. Найкритичнішою точкою залишається Ізюм, там тривають бої. Як тільки у нас буде можливість евакуювати людей або доставити гуманітарну допомогу – ми обов'язково це зробимо", - написав Синьогубов.
У свою чергу військкор Юрій Бутусов повідомив про те, що воїни 92-ї механізованої бригади Збройних сил України та добровольчі загони під Харковом розгромили дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведену батальйонну тактичну групу 59-го танкового полку ЗС РФ. Захоплені їх штаби і вся документація.
За його словами, понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.
Як зазначив журналіст, у розпорядженні українських захисників опинилися штаби зазначених частин, вся штабна документація, карти, списки особового складу, машини управління, повні комплекси зв'язку, ключі, а також начальник артилерії і начальник зв'язку 59-го полку.
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