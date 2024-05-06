Українських водіїв штрафуватимуть через фари: стала відома сума

Водії в Україні мають вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів - згідно з оновленими правилами дорожнього руху.

https://glavred.net/ukraine/ukrainskih-voditeley-budut-shtrafovat-iz-za-far-stala-izvestna-summa-10563113.html Посилання скопійоване

Скільки потрібно платити Україні за неввімкнені фари? / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Українські водії з 1 травня 2024 року мають вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів - згідно з оновленими правилами дорожнього руху (ПДР). Про це повідомили співробітники Патрульної поліції.

За їхніми даними, за невиконання цієї вимоги їм загрожує штраф - 510 грн. У Патрульній поліції нагадали - раніше вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів потрібно було лише в період із 1 жовтня до 1 травня. Тепер же це потрібно робити водіям цілий рік.

"З 1 травня скасовано часовий проміжок використання денних ходових вогнів поза населеним пунктом. Основна мета зазначених змін до ПДР - зменшення аварійності на вулично-дорожній мережі країни та запобігання загибелі і травмуванню людей у ДТП", - йдеться в повідомленні.

відео дня

У поліції пояснили: світло фар - це додаткова пасивна безпека руху. Так, згідно з дослідженнями, застосування денних ходових фар зменшує кількість багатосторонніх денних аварій на автомобілях приблизно на 5-15 %.

"Використання денних ходових вогнів не тільки покращує видимість, а й також впливає на своєчасне периферичне сприйняття транспортних засобів, що здійснюють різні маневри. До того ж, автомобілі з денними ходовими вогнями краще ідентифікуються як автомобілі на відстані, а також оцінюються безпечніше порівняно з автомобілями без них. Усе це сприяє тому, що денні ходові вогні мають позитивний вплив на безпеку дорожнього руху", - наголосили правоохоронці.

За невиконання ж цього правила, зазначається, встановлено адміністративну відповідальність. Водіїв штрафуватимуть.

"Частиною другою статті 122 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність, зокрема, за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 510 грн", - розповіли в патрульній поліції.

Що таке ПДР? Правила дорожнього руху - звід правил, що регулюють обов'язки учасників дорожнього руху (водіїв транспортних засобів, пасажирів, пішоходів тощо), а також технічні вимоги, що пред'являються до транспортних засобів, для забезпечення безпеки дорожнього руху, повідомляє "Вікіпедія".

Зміни в ПДР - новини за темою

З 1 листопада 2021 року в Україні набули чинності зміни в правилах дорожнього руху. Зокрема, з'явилися нові знаки, дорожня розмітка, а також набули чинності зміни для велосипедистів, які розширять їхні права на дорозі.

Далі в рамках засідання Кабінету міністрів 20 жовтня 2023 року було ухвалено рішення оновити Правила дорожнього руху (ПДР). Трохи пізніше факт змін підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Як кажуть офіцери, зміни до ПДР внесені з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Вас можуть зацікавити такі тексти:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред