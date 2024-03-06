34 тисячі гривень та позбавлення прав: в Україні можуть ввести нові штрафи для водіїв

Законодавці мають намір внести корективи у поширену практику втручання у систему випускання вихлопних газів автомобілів.

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В Україні введуть нові штрафи для водіїв / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Верховна Рада готується до розгляду законопроекту , спрямованого на посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. У рамках цього законопроекту планується введення нових норм для водіїв.

Ініціатором законопроєкту виступив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає РБК-Україна із посиланням на проект Закону №9564

За інформацією, розміщеною на сайті Верховної Ради, документ знаходився на розгляді у Комітеті з питань транспорту та інфраструктури з серпня. За відомостями видання, законопроєкт було включено до порядку денного Ради наприкінці лютого і може бути розглянутий найближчим часом.

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"Головною метою проєкту є вдосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил керування чи експлуатації транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму", - йдеться у законопроєкті.

Законодавці мають намір внести корективи у поширену практику втручання у систему випускання вихлопних газів автомобілів, що спричиняє збільшення рівня шуму від роботи двигунів.

Зокрема, так звані "прямоточні глушники", "подвійні спортивні системи" та інші технічні вироби, не враховані в конструкції транспортних засобів та вироблені виробниками, розглядаються як фактори порушення тиші та спокою громадян, що викликає незадоволення суспільства.

Зазначається, що автори документа переконані в недопустимості гучних звуків в умовах війни, які можуть бути сплутані з російськими дронами-камікадзе.

Згідно зі змінами, передбаченими законопроєктом, за порушення правил шумового режиму планується застосовувати штрафи та позбавлення прав. Конкретно, за перше порушення передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а за повторне - 34 тисячі гривень.

Законопроект було внесено на порядок денний Ради наприкінці лютого, і очікується, що його розглянуть найближчим часом.

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