Україна утримує Харків і Суми: у ЗСУ розповіли про битву з армією Росії

Повномасштабна війна Росії та України розпочалася 24 лютого / Фото Reuters

Україна у ході війни з Росією дає відсіч ворожим військам по всіх напрямках. Харків і Суми, як і раніше, під контролем Києва. Загинуло понад три тисячі російських військових. Знищено декілька сотень одиниць бойової техніки військ РФ, а також 16 літаків і 18 вертольотів. Росіяни деморалізовані - вони кидають свою техніку і рятуються втечею. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомили у Генштабі, за три дні повномасштабного російсько-українського військового конфлікту РФ несе значні втрати.

"Орієнтовні втрати особового складу - понад 3000 осіб, танків - близько 100, ББМ - близько 540, гармат - 15, ЗРК "Бук" - 1, літаків - 16, вертольотів - 18. Також російські кафіри масово залишають техніку і вдаються до втечі", - наголошується в повідомленні.

Вказується, що українські війська протистоять ворожим військовим підрозділам по всіх напрямках.

Зокрема, на Поліському напрямку наступ противника зупинили на рубежі Бородянка, Буча, Вишгород. Російські війська тут частково втратили боєздатність.

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На північному напрямку окупаційні військові сили перегрупувалися і продовжили вести наступ, щоб блокувати Київ. Українська армія стримує натиск. У Чернігівській області українці підірвали ешелон, який перевозив 56 цистерн з дизельним паливом.

При цьому Росія, як і раніше, намагається захопити населені пункти у Слобожанському районі. Війська просуваються з Бєлгорода до Старобільська.

У Волинському районі операції противник працює над демонстративними діями. Завдяки рішучим діям армії України росіяни не змогли вийти на адмінкордони Донбасу.

На південному напрямку противник зміг вийти на рубежі Скадовська і Голої Пристані. Армія разом з силами територіальної оборони б'ються, щоб не дати ворогові можливості закріпитися на лівому березі Дніпра. Добровольців Херсонської та Миколаївської областей закликають чинити опір російській агресії.

У Чорноморській акваторії зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил Збройних сил України знищив винищувач РФ Су-30 СМ.

"Російські спецназівці і диверсанти, всупереч Женевським конвенціям і правилам ведення війни, використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій", - підкреслили в Генштабі ЗСУ.