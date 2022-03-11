Білорусь готується здійснити вторгнення в Україну ввечері 11 березня

За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00.
Білорусь готується вчинити напад на Україну до 21:00 11 березня.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00", - йдеться в повідомленні.
Як стало відомо українській розвідці, в Москві самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і російський президент Володимир Путін кожен здійснили телефонний дзвінок.
Українська влада припускає, що Путін віддав наказ військовим вчинити провокацію по авіанальоту російськими літаками на прикордонній території Білорусі та Україні.
У свою чергу а Лукашенко - почати підготовку наступу Збройних сил Білорусі до 21:00 11 березня.
Обстріл населеного пункту в Білорусі
У п'ятницю, 11 березня, російська авіація завдала удару по території Білорусі. Літаки Росії обстріляли населений пункт Копані.
"Сьогодні о 14:30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розгорнулися над нашими Н.П. Городичі і Тумені, після чого завдали вогневої поразки по населеному пункту Копані (Білорусь)".
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