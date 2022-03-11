Білорусь готується здійснити вторгнення в Україну ввечері 11 березня

Війна в Україні / Нацгвардія

Білорусь готується вчинити напад на Україну до 21:00 11 березня.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо українській розвідці, в Москві самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і російський президент Володимир Путін кожен здійснили телефонний дзвінок.

Українська влада припускає, що Путін віддав наказ військовим вчинити провокацію по авіанальоту російськими літаками на прикордонній території Білорусі та Україні.

У свою чергу а Лукашенко - почати підготовку наступу Збройних сил Білорусі до 21:00 11 березня.

Обстріл населеного пункту в Білорусі

У п'ятницю, 11 березня, російська авіація завдала удару по території Білорусі. Літаки Росії обстріляли населений пункт Копані.

"Сьогодні о 14:30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розгорнулися над нашими Н.П. Городичі і Тумені, після чого завдали вогневої поразки по населеному пункту Копані (Білорусь)".

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