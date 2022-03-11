Данилов розповів про можливість вторгнення Білорусі в Україну

Олексій Данилов про вторгнення Білорусі в Україну / УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував інформацію про можливе вторгнення Білорусі на територію України.

За його словами, небезпека є, однак українські військові готові до цього.

"Ми тримаємо ситуацію на контролі. Розуміємо, що для нас це небезпечна ситуація, якщо білоруси приєднаються до Росії, але ми до цього готові", - заявив Данилов.

Також він підкреслив, що українські військові не провокують Білорусь, але при цьому розуміють, що літаки відправлялися саме з її аеродромів.

"Ми думаємо, що сам "керівник" Білорусі до цього не дійде. Але, якщо він зробить хоч один крок через наш кордон, ми будемо давати відсіч", - додав Данилов.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що Білорусь готується вчинити напад на Україну до 21: 00 11 березня.

Також у п'ятницю, 11 березня, російська авіація завдала удару по території Білорусі. Літаки Росії обстріляли населений пункт Копані.

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