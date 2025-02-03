Білий дім змінив свою політику щодо військової допомоги Україні: що відомо

США відновили постачання озброєння до України після того, як змінили свою початкову оцінку щодо повного припинення допомоги, зазначають ЗМІ.

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Білий дім відмовився від своєї оцінки щодо припинення допомоги Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

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США після інаугурації Трампа призупинили військову допомогу Україні

Білий дім згодом змінив початкову оцінку щодо підтримки України

США відновили постачання військової допомоги до України після зміни позиції Білого дому щодо російської агресії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотирьох чиновників, знайомих з цим питанням.

Зазначається, що поставки американської зброї в Україну тимчасово призупинилися, але на вихідних були відновлені, поки адміністрація Трампа переглядала свою політику щодо Києва.

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"Поставки відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення всієї допомоги Україні", - сказали два джерела.

Один із американських чиновників зазначив, що в адміністрації існують розбіжності щодо рівня підтримки України шляхом надання озброєння зі складів США.

Білий дім поки не надав офіційного коментаря.

Призупинення поставок може послабити військові можливості України та погіршити її позиції на мирних переговорах.

Залишається невідомим, чи адміністрація Трампа визнає факт цієї паузи та подальшого відновлення постачання.

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Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп розглядає можливість надання американської допомоги Україні в обмін на українські рідкоземельні метали. Як повідомляє журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова, під час розмови з журналістами в Білому домі він зазначив, що шукає способи реалізації такої угоди.

Сполучені Штати не залишать Україну без підтримки у війні проти Росії. Про це заявив новопризначений державний секретар США Марко Рубіо. Як розповів в інтерв’ю Politico глава МЗС Італії Антоніо Таяні, Рубіо наголосив на непохитності американської підтримки Києва.

Військова допомога США Україні триває відповідно до раніше затверджених пакетів. Про це повідомив у Telegram керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Водночас було тимчасово зупинено програму міжнародного військового фінансування, проте це не означає припинення всієї підтримки.

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