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Українські сили відновлюють позиції на Курщині та беруть полонених – боєць ЗСУ

Олексій Тесля
12 жовтня 2024, 12:43
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Окупанти почали знову посилати колони на штурм у Курській області, розповів Андрій Коваленко.
ВДУ, Курська область карта
ЗСУ відновлюють позиції в Курській області / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін із DeepState

У Курській області тривають активні бої, Сили оборони України частково повернули втрачені раніше позиції, розповів лейтенант Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

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"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Як пише він у своєму Telegram, окупанти почали знову посилати колони на штурм у Курській області.

"Війна там динамічна, маневри відбуваються, характерні для лісистої місцевості, дуже велика динаміка, тому важливо не фіксуватися на будь-яких висновках як остаточних. Важкі бої, постійно ситуація змінюється, російські воєнкори, між іншим, узагалі намагаються тему засушити, тому що не виходить все, як хотілося їм", - додав Коваленко.

Що відбувається в Курській області

Як уточнює боєць ЗСУ з позивним "Бамутський Балу", Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію на кількох ділянках фронту в Курській області.

"Ситуацію в проломі на Курщині, який з'явився на колишніх місцях, які ми брали в серпні, поки стабілізували. Перло і стиралося просто неймовірна кількість ворожих (нецензурно, - ред.) зеків. Якісь їхні групи ми зрізали, і вони залишилися в оточенні, добиваємо і беремо в полон, багатьох убили, коли вдарили їм у бочину", - розповів військовий.

Водночас він не підтвердив інформацію про те, що ЗСУ повністю відбили раніше втрачені позиції.

"Браваду, яка поширювалася інтернетами про відбиття всіх позицій з наскоку, я підтвердити не можу, тому що до самої ночі ми їх вбивали і брали в полон. Може хтось відновив якісь позиції, які їм ставили в завдання, але я не знаю. Ми багато зручних позицій відновили, звісно, але поки не всі, б'ємо тих, хто прорвався, відрізаємо їм поповнення", - додав український боєць.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини за темою

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, українські сили просунулися в Глушківському районі Курської області та продовжують наступальні операції на південній околиці Веселого, поблизу Нового Шляху та Ведмежого.

Раніше Defense Express писав, що українські військові почали в Курській області РФ другу фазу операції. Росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренєва до Суджі, оскільки це логістичний шлях, який Україна використовує для утримання своїх підрозділів.

Як повідомлялося, українські танки увійшли до Веселого, а військовий літак ЗСУ скинув керовану за супутником плануючу бомбу на передбачуване місце розташування російських військ у будівлі в центрі Веселого, зрівнявши її з землею.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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ЗСУ війна Росії та України Андрій Коваленко Операція в Курській області
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