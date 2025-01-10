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Українські ракети й дрони підірвали склад російських БПЛА під Ростовом – ЗМІ

Олексій Тесля
10 січня 2025, 14:45
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Спочатку безпілотники СБУ "перевантажили" російську ППО, а потім на об'єкт прилетів "Нептун".
Скріншот
Уражено склад дронів у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Уражено склад зберігання дронів-розвідників РФ
  • Дрони СБУ і ракета "Нептун" відпрацювали по складу

У Ростовській області країни-агресора РФ уражено склад зберігання дронів-розвідників у результаті спільної операції Служби безпеки України та ВМС ЗСУ.

Як пише "Українська правда" з посиланням на джерело в Силах оборони, у ніч на 10 січня дрони СБУ і ракета "Нептун" відпрацювали по складу зберігання боєприпасів і дронів-розвідників поблизу села Чалтир у Ростовській області.

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При цьому уточнюється, що спочатку безпілотники спецслужби "перевантажили" російську ППО, а потім на об'єкт прилетів "Нептун".

За даними джерела, як повідомляють очевидці з російських соцмереж, багаторазові вибухи поблизу Чалтиря свідчать про вторинну детонацію боєприпасів.

"СБУ разом із ВМС ЗСУ вразили надважливу ціль - склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українських містах і лінії фронту. Тепер цих російських "пташок" у небі поменшає. Робота по військових об'єктах у ворожому тилу триватиме", - додало джерело в Силах оборони.

Українські ракети й дрони підірвали склад російських БПЛА під Ростовом – ЗМІ
/ Инфографика: Главред

Удари вглиб РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, в ніч на 10 січня в кількох регіонах країни-агресора лунали вибухи. Як виявилося, цілями повітряного удару по території Росії були, зокрема, замасковані військові об'єкти. Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко зазначив, що їх було атаковано в Ростовській і Ленінградській областях.

Як повідомляв Главред, нещодавно Крим здригнувся від потужних вибухів, які пролунали в Комишовій і Козачій бухтах - з'явилися повідомлення про "гучні вибухи з моря", які пов'язують з атакою морських дронів.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський теж відзвітував про удари дронами по цілях РФ у грудні. Згідно з його даними, Силами безпілотних систем було вражено 54 тисячі цілей РФ, з них 49% - дронами-камікадзе.

Більше новин:

Крилата ракета "Нептун" - що про неї відомо

ПКР Р-360 "Нептун" - українська дозвукова маловисотна протикорабельна протикорабельна ракета, призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також наземних цілей, пише Вікіпедія.

Розроблена Київським конструкторським бюро "Луч" на основі радянської ракети Х-35. "Нептун" відрізняється від Х-35 більшим розміром та більшою дальністю, а також новою системою управління.

Може застосовуватися з кораблів, авіації та наземних пускових установок.

Роботи над ракетою почалися 2014 року. Вперше була представлена на виставці "Зброя та оборона" в Києві 2015 року і була створена на основі конструкторських рішень радянської протикорабельної ракети Х-35. Перші випробування відбулися 22 березня 2016 року.

У ніч з 13 на 14 квітня 2022 року двома ракетами "Нептун" був вражений російський крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту Росії. Затонулий крейсер став найдорожчою військовою втратою Росії у війні з Україною.

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СБУ Ростовська область ВМС війна Росії та України атака дронів
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