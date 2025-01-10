Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ намагалась замаскувати об'єкти, але марно: куди влучили дрони - деталі ЦПД

Даяна Швець
10 січня 2025, 12:04
304
Росія хоче всіляко приховати продукцію, тому видає військові заводи за звичайні.
дрон, пожар
Росія намагалась замаскувати цілі, але безрезультативно / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: @bazabazon

Коротко:

  • В РФ звучали вибухи у Ростовській та Ленінградській областях
  • Окупанти намагаються приховати справжню продукцію військових заводів

У ніч на 10 січня в декількох регіонах країни-агресорки звучали вибухи. Як виявилось, цілями повітряного удару по території Росії були, зокрема, замасковані воєнні об'єкти.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко зазначив, що вони були атаковані у Ростовській та Ленінградській областях.

відео дня

"Росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їх справжню продукцію. Але відомо все", - написав Коваленко в Telegram.

Дрон Лютий инфографика
​ АН-196 "Лютий" / Інфографіка: Главред

Зазначимо, що в Ленінградській області пожежу зафіксували в промисловій зоні міста Гатчина. Там горить нібито завод з виробництва ацетону. Вогонь охопив площу в 1900 квадратних кілометрів, там вже залучили пожежний поїзд.

Водночас, за даними місцевої влади, у Ростовській області, пожежу на площі 2000 квадратних метрів у промисловій зоні вже загасили.

Атаки на ворожі цілі - що відомо

Як писав Главред, нещодавно Крим здригнувся від потужних вибухів. Вони пролунали в Комишовій та Козачій бухтах - з'явилися повідомлення про "гучні вибухи з моря", які пов'язують із атакою морських дронів.

Прогрес на місці не стоїть, тому тепер українські дрони б’ють на 2 тис. км. Різноманітні вибухи на території країни-агресорки Росії відбуваються на військових об'єктах та об’єктах, які пов'язані з "оборонкою" РФ, так в ГУР пояснили "таємничі" атаки безпілотників на РФ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський теж відзвітував про удари дронами по цілях РФ у грудні. Згідно його даних, Силами безпілотних систем було уражено 54 тисячі цілей РФ, з них 49% - дронами-камікадзе.

Більше новин про війну РФ та України:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії ЗСУ ПВО заводы дрони НПЗ новини України вибух у Росії війна Росії та України Андрій Коваленко атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Похолодання і мокрий сніг накриють Україну: синоптикиня назвала дату

Похолодання і мокрий сніг накриють Україну: синоптикиня назвала дату

14:17Синоптик
Підготовка зустрічі Трампа з Путіним: у МЗС анонсували контакти Зеленського зі США

Підготовка зустрічі Трампа з Путіним: у МЗС анонсували контакти Зеленського зі США

13:41Україна
"Якщо комусь це незрозуміло": в Міноборони назвали строки початку демобілізації

"Якщо комусь це незрозуміло": в Міноборони назвали строки початку демобілізації

12:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Ігор Зотько: Благодійність як відповідь на виклики війни

Ігор Зотько: Благодійність як відповідь на виклики війни

Мовчун Ігор Ніколаєв терміново покинув РФ разом із дружиною - причина

Мовчун Ігор Ніколаєв терміново покинув РФ разом із дружиною - причина

Долар "злетить": банкір спрогнозував, яким буде курс в кінці 2025 року

Долар "злетить": банкір спрогнозував, яким буде курс в кінці 2025 року

Впораються обрані: знайдіть відмінності в картинках із принцесами за 15 сек

Впораються обрані: знайдіть відмінності в картинках із принцесами за 15 сек

Секрет розкрито: чому в СРСР будували саме 9-поверхівки - пояснення здивує

Секрет розкрито: чому в СРСР будували саме 9-поверхівки - пояснення здивує

Останні новини

14:17

Похолодання і мокрий сніг накриють Україну: синоптикиня назвала дату

14:00

У Польщі різко звинуватили Україну у "втручанні у вибори": що відомо

13:55

У "Дії" до штрафів автофіксації додали фото та відео порушення

13:43

Що буде, якщо не міняти антифриз в авто: водіям розповіли про наслідки

13:41

Підготовка зустрічі Трампа з Путіним: у МЗС анонсували контакти Зеленського зі США

Світ вступає у зону серйозних ризиків, Трамп здатен знехтувати інтересами України - ШамшурСвіт вступає у зону серйозних ризиків, Трамп здатен знехтувати інтересами України - Шамшур
13:22

Перший Повний Місяць 2025: яким 3 знакам зодіаку чекати на фінансовий успіх

13:14

"Не очікую нічого хорошого": експерт назвав небезпеку зустрічі Путіна та Трампа

12:57

"Якщо комусь це незрозуміло": в Міноборони назвали строки початку демобілізації

12:54

Серце: путініста Боярського терміново госпіталізували

Реклама
12:54

Ульотна закуска всього з трьох інгредієнтів - змітають за пару хвилинВідео

12:50

ЄС перерахував Україні перші 3 млрд євро із російських активів: що відомо

12:33

Вибухом рознесло поверх житлового будинку: деталі удару дрона РФ по багатоповерхівці в КиєвіФото

12:32

Експосол пояснив, чому Келлог не приїхав до Києва і чим це загрожуєВідео

12:27

"Навести тут свої порядки": що відомо про повернення Пугачової в РФ

12:04

РФ намагалась замаскувати об'єкти, але марно: куди влучили дрони - деталі ЦПД

12:00

Вдарять морози, буде сніг: у яких областях України стрімко похолодає

11:58

Штурмовики РФ проникли в бойові порядки ЗСУ на одному напрямку - "Хортиця"

11:55

Трамп може скасувати рішення Байдена проти РФ: в ЄС панікують

11:50

"Не могла в це повірити": Періс Гілтон жахнула кадрами свого згорілого будинку

11:34

Соратниці антикорупціонера Шабуніна підтримали закон про звільнення постачальників зброї від штрафів всупереч закликам ЦПК – ЗМІ

Реклама
11:17

Гірше з кожним днем: армія РФ уже за кілька кілометрів від Покровська

11:13

Росіяни готують прорив на передню лінію оборони ЗСУ: військовий розкрив загрози

11:12

Експерт про зустріч Трампа і Путіна: треба "прикінчити" російську економіку

11:03

Китайський гороскоп на завтра 11 січня: Коням - боротьба, Півні - будьте обережні

10:58

М'ясо вийде ідеально м’яким: як смажити свинину – найкращий рецептВідео

10:38

Путіну нашіптують масштабувати війну: чому генерали РФ проти миру - ISW

09:59

Шольц проти нового пакету допомоги Україні: у ЗМІ розкрили справжню причину

09:52

Потрібно всього 15 хвилин часу: шикарний і дуже легкий салат - рецептВідео

09:51

"Дві сторони медалі": переможниця "Холостяка" зізналася, чи разом вона з Тереном

09:51

Що краще купувати - долар чи євро в Україні 2025: відповідь аналітика

09:30

Пожежі в Лос-Анджелесі: жертв стало більше - названо головного винуватця лиха

09:26

Як швидко відіпрати жирні кухонні рушники: безвідмовний спосіб за 10 хвилинВідео

08:49

"Підтримує українців": Анжеліка Варум боїться росіян - позиція співачки

08:43

1600 м² охоплено вогнем: РФ всю ніч здригалась від вибухів - де палає

08:10

Як Росія увійшла у фазу критичного дефіциту засобів ППО?Погляд

07:58

РФ атакувала Київ дронами: уламки БпЛА влучили в багатоповерхівку

07:23

Армія РФ окупувала 6 населених пунктів: у DeepState розкрили деталі

06:46

"Маємо покласти край війні": Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним

06:10

Чому претензії Трампа на Канаду, Гренландію та Панаму відкривають скриньку ПандориПогляд

06:00

"У важкому стані": Сєдокова скасувала гастролі - що з нею сталося

Реклама
05:43

Гороскоп на завтра 11 січня: Ракам - незабутній день, Козерогам - великий прибуток

05:25

Вводить водіїв в оману: що таке "чорний лід" на дорогах

05:00

Яке сьогодні свято 10 січня 2025 року: як вберегти себе від хвороб на цілий рік

04:35

Що таке "фанаберія": мало хто знає правильне значення словаВідео

04:02

Секрет розкрито: чому в СРСР будували саме 9-поверхівки - пояснення здивуєВідео

03:56

Лайфхак простіше простого: як відновити блиск столових приборів

03:18

Де 5 відмінностей між картинками із зайцями та кавуном: треба знайти за 23 секунди

03:00

Які кімнатні рослини смертельні для котів: список

02:30

Як уникнути замерзання лобового скла: автолайфхак з TikTok від холодів

02:25

Прихована деталь: що означає наліпка під капотом у вигляді фари з відсотками

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти