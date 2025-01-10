РФ намагалась замаскувати об'єкти, але марно: куди влучили дрони - деталі ЦПД

Росія хоче всіляко приховати продукцію, тому видає військові заводи за звичайні.

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Росія намагалась замаскувати цілі, але безрезультативно / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: @bazabazon

Коротко:

В РФ звучали вибухи у Ростовській та Ленінградській областях

Окупанти намагаються приховати справжню продукцію військових заводів

У ніч на 10 січня в декількох регіонах країни-агресорки звучали вибухи. Як виявилось, цілями повітряного удару по території Росії були, зокрема, замасковані воєнні об'єкти.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко зазначив, що вони були атаковані у Ростовській та Ленінградській областях.

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"Росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їх справжню продукцію. Але відомо все", - написав Коваленко в Telegram.

​ АН-196 "Лютий" / Інфографіка: Главред

Зазначимо, що в Ленінградській області пожежу зафіксували в промисловій зоні міста Гатчина. Там горить нібито завод з виробництва ацетону. Вогонь охопив площу в 1900 квадратних кілометрів, там вже залучили пожежний поїзд.

Водночас, за даними місцевої влади, у Ростовській області, пожежу на площі 2000 квадратних метрів у промисловій зоні вже загасили.

Атаки на ворожі цілі - що відомо

Як писав Главред, нещодавно Крим здригнувся від потужних вибухів. Вони пролунали в Комишовій та Козачій бухтах - з'явилися повідомлення про "гучні вибухи з моря", які пов'язують із атакою морських дронів.

Прогрес на місці не стоїть, тому тепер українські дрони б’ють на 2 тис. км. Різноманітні вибухи на території країни-агресорки Росії відбуваються на військових об'єктах та об’єктах, які пов'язані з "оборонкою" РФ, так в ГУР пояснили "таємничі" атаки безпілотників на РФ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський теж відзвітував про удари дронами по цілях РФ у грудні. Згідно його даних, Силами безпілотних систем було уражено 54 тисячі цілей РФ, з них 49% - дронами-камікадзе.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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