Українські овочі стануть вдвічі дорожчими за імпортні: у чому проблема

Енергоресурси в собівартості українських тепличних овочів - це 50-60% остаточної ціни.
Високі тарифи на енергоносії спровокують зростання цін на овочі вітчизняного виробництва. Тепличні господарства будуть змушені підвищувати ціни на свою продукцію через високу собівартість.
Експерти прогнозують, що українські овочі коштуватимуть вдвічі дорожче за імпортні. А якщо газ подорожчає ще більше, то це може призвести до повної зупинки тепличної галузі України.
"Вже зараз інфляція в промисловості побила історичний рекорд і досягла 57%. Її колосальний розрив зі споживчою інфляцією в 11% стане однією з причин затяжної кризи на внутрішньому ринку. Мінімум 50% виробництв отримають збитки", - зазначили в Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП).
Енергоресурси в собівартості українських тепличних овочів - це 50-60% остаточної ціни.
"Тому деякі з українських комбінатів вже закрилися. У т. ч. один з найбільших в Європі, розташований під Києвом", – додали експерти.
За їхніми прогнозами, подорожчання досягне як мінімум 40%, але ситуацію воно не врятує.
"Адже споживач не купуватиме, наприклад, українську рукколу по 60 грн, коли поруч на прилавку Італійська – за 35 грн", – підкреслили в УСПП.
Також експерти відзначили, що Україна може втратити цілу тепличну галузь. Адже "консервація" тепличних конструкцій технологічно неможлива.
читайте такожЦіни на нерухомість зміняться: скільки коштуватиме житло в 2022 роціНагадаємо, раніше в Україні суттєво подорожчали огірки. За тиждень їх вартість злетіла з 65 грн за кг до 99 грн за кг. При цьому купити ці овочі можна було не у всіх супермаркетах.
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