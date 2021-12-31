УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Ціни рекордно злетіли: в Україні різко подорожчали огірки та помідори

31 грудня 2021, 10:57

Українцям доводиться платити дорожче за парникові огірки та помідори.

Огірок
В Україні дорожчають огірки / kp.ua

Напередодні Нового року в Україні підскочили ціни на свіжі овочі. Українцям доводиться платити дорожче за парникові огірки та помідори.

Різке подорожчання огірків

Вартість кілограма тепличних огірків зараз становить приблизно 60-70 грн/кг. для порівняння, це в середньому на 22% дорожче, ніж в кінці минулого тижня, пише EastFruit.

Як кажуть ключові гравці ринку, за тиждень попит спостерігається просто ажіотажний. Однак продаж огірків зараз ведуть тільки поодинокі комбінати з України, а практично весь обсяг відвантажується в роздрібні мережі.

За словами експертів, подорожчання огірків в нашій країні продиктоване як передноворічним ажіотажем, так і обмеженою пропозицією огірка. При цьому більшість українських комбінатів вже завершили сезон продажів, а поставки з зовнішнього ринку, в основному з Туреччини, нестабільні. Ціна на імпортний огірок зараз стартує від 50 грн/кг, а це на 33% дорожче, ніж тижнем раніше.

Зростання цін на помідори

Напередодні новорічних свят в Україні подорожчали помідори. Якщо в листопаді кілограм червоних томатів в середньому коштував 36,72 грн, то груднева ціна становить 41,95 грн/кг.тобто, ціна зросла більш, ніж на 5 грн.

Реклама

Також, за даними сайту Мінфін, подорожчали і рожеві помідори. Вони піднялися в ціні на 25,9 грн – до 78,26 грн/кг (були 52,36 грн/кг).

"Індекс споживчих цін на помідори в грудні 2021 склав 117,31%. У порівнянні з попереднім місяцем, середні ціни збільшилися на 17,31%. У листопаді 2021 даний індекс щодо попереднього місяця соствалял 106,02%", – відзначили аналітики.

Ціна на червоні помідори в супермаркетах Києва становить близько 40-45 грн/кг.

читайте такожХліб по 40 гривень за буханець: українців попередили про рекордне подорожчання

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

читайте такожХліб по 50 гривень за буханець: українцям назвали терміни максимального подорожчання

Читайте ще:

viber
помідори продукти харчування ціни на продукти огірки овочі
Зараз ви переглядаєте новину «Ціни рекордно злетіли: в Україні різко подорожчали огірки та помідори». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 30 грудня 2021: Левам – гроші, Дівам – удача, Стрільцям - небезпекаГороскоп на сьогодні 30 грудня 2021: Левам – гроші, Дівам – удача, Стрільцям - небезпека Неймовірна альтернатива оселедцю під шубою: простий і смачний рецепт салату на Новий рік 2022Неймовірна альтернатива оселедцю під шубою: простий і смачний рецепт салату на Новий рік 2022 Найсмачніший і легкий салат на Новий рік 2022 Апельсинова часточка: готувати всього 20 хвилинНайсмачніший і легкий салат на Новий рік 2022 Апельсинова часточка: готувати всього 20 хвилин Леся Нікітюк в найтоншій комбінації показала свої "персики" в ліжкуЛеся Нікітюк в найтоншій комбінації показала свої "персики" в ліжку Кохання, приголомшливий успіх і переродження: Таро прогноз для Дів на 2022 рікКохання, приголомшливий успіх і переродження: Таро прогноз для Дів на 2022 рік
11:42

Яким буде новорічний Вечірній Квартал: музичні сюрпризи, стриптиз і костюм ялинки

11:23

Україну може накрити хвиля Омікрону в лютому 2022 року – РНБОВідео

11:12

Гуляти варто обережно: у Києві помітили вовка та лисицюВідео

11:12

Соціальні протести та зростання тарифів: які виклики чекають на владу у 2022 роціПогляд

11:00

Російсько-українська безнадія: чому Київ і Москва не домовляться в 2022 році

Реклама
10:57

Ціни рекордно злетіли: в Україні різко подорожчали огірки та помідориВідео

10:57

Новоспечений батько Роман Сасанчин розповів, як себе почувають дружина і дитина після пологівВідео

10:47

Місячний гороскоп на тиждень 3-9 січня: Овнам - здійснення бажань, Скорпіонам - гроші, Водоліям - казковий сюрпризВідео

10:41

Javelin і потужні гаубиці: Естонія озброїть Україну для захисту від агресії РФВідео

10:34

У Мелітополі підліток послизнувся і наштрикнувся на паркан через ожеледьФотоВідео

10:25

Новий рік 2022: все найважливіше - від рецептів до привітань

10:20

Найсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірнимВідео

10:12

Атака з повітря або повномасштабне вторгнення: у США описали сценарії агресії РФ проти УкраїниВідео

10:12

Юрій Горбунов показав рідкісні кадри Осадчої з її старшим сином від першого шлюбу

09:36

У Байдена заговорили про нову допомогу Україні для захисту від РФ і назвали умовуВідео

09:27

Чому не потрібно викидати рідину від консервованого горошку та як її використовуватиВідео

09:21

Росія збирається побудувати новий військовий полігон в окупованому Криму

09:07

Гороскоп на січень 2022: на Стрільця впадуть із неба гроші, а на Рака чекають удари доліВідео

08:44

Мати з сином загинули в Словаччині: деталі страшної ДТП із заробітчанами

08:39

Найвдаліші новорічні зачіски 2022 за знаками зодіакуФото

Реклама
08:29

Як працюватиме транспорт у Києві на Новий рік 2022 - метро, автобуси, фунікулер

08:28

Всього один секретний інгредієнт зробить салат Олів'є найсмачнішимВідео

08:25

З наступаючим Новим роком 2022 - картинки і привітання в прозі і віршах

08:11

Ракети, танки та САУ: РФ нарощує війська на кордоні з УкраїноюВідео

08:05

Гороскоп на сьогодні, 31 грудня 2021: Ракам - знаки долі, Левам - вороги, Козерогам - віщі сниВідео

07:40

У Кремлі озвучили свою версію розмови Путіна з БайденомВідео

07:10

Що дивитися на Новий рік 2022: добірка фільмів для перегляду сім'єю та з друзямиВідео

06:51

Кремль знайшов ідеального заручника, і це не УкраїнаПогляд

06:36

Замість снігу та морозу в Україну прийшли дощі та відлига: якою буде погода в Україні в Новий рікВідео

06:06

Достаток, багато романтики та новосілля: Таро прогноз для Левів на 2022 рікВідео

05:40

Неймовірна альтернатива оселедцю під шубою: простий і смачний рецепт салату на Новий рік 2022Відео

05:38

Тріумф, щедрі подарунки та внутрішнє пробудження: Таро прогноз для Терезів на 2022 рікВідео

05:28

Коли почати вечерю і як уникнути об'їдання: дієтологиня розповіла про правильне застілля на Новий рікВідео

05:06

Долар різко злетить: українцям назвали терміни девальвації гривніВідео

04:56

Кеті Перрі в гарячій міні-сукні націдила пиво прямо зі своїх "банок" під час концерту

04:53

Весна заскочить в Україну вже 1 січня: на регіони очікує різке потепління майже до +10Відео

04:30

Як правильно вживати алкоголь у новорічну ніч: поради лікаряВідео

03:58

Який напій покращує показники кров'яного тиску - відповідь вчених

03:51

Фінансовий гороскоп на тиждень 3-9 січня: Левам – обман, Скорпіонам - ризик, Стрільцям - вдала знахідкаВідео

02:59

Алан Бадоєв показав архівне дитяче фото

Реклама
02:37

Хліб рекордно подорожчає: українців попередили про зліт цінВідео

02:32

Фудблогер розповіла, чим замінити яйця в солоній та солодкій випічці

01:47

Кому найкраще не їсти фініки - коментар експерта

01:45

Тарифи накрутять удвічі: українці дізналися сумний прогноз щодо зростання цін на комуналкуВідео

01:19

Байден у розмові з Путіним пригрозив наслідками за напад на УкраїнуВідео

00:51

Прикмети на 31 грудня: що не можна робити на Новий рік, щоб не залучити біду в будинокВідео

00:29

Астролог назвав кращі дні в січні-2022 для проведення ритуалів на удачуВідео

00:04

У Маріуполі чоловік наколов наркотиками та по-звірячому зґвалтував 17-річну дівчинуВідео

30 грудня, четвер
23:36

Розмова про Україну: Байден вдруге за місяць поговорив з ПутінимВідео

23:32

Чи існує зв'язок між випиванням алкоголю та низьким ризиком зараження COVID-19

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти