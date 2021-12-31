Ціни рекордно злетіли: в Україні різко подорожчали огірки та помідори

В Україні дорожчають огірки / kp.ua

Напередодні Нового року в Україні підскочили ціни на свіжі овочі. Українцям доводиться платити дорожче за парникові огірки та помідори.

Різке подорожчання огірків

Вартість кілограма тепличних огірків зараз становить приблизно 60-70 грн/кг. для порівняння, це в середньому на 22% дорожче, ніж в кінці минулого тижня, пише EastFruit.

Як кажуть ключові гравці ринку, за тиждень попит спостерігається просто ажіотажний. Однак продаж огірків зараз ведуть тільки поодинокі комбінати з України, а практично весь обсяг відвантажується в роздрібні мережі.

За словами експертів, подорожчання огірків в нашій країні продиктоване як передноворічним ажіотажем, так і обмеженою пропозицією огірка. При цьому більшість українських комбінатів вже завершили сезон продажів, а поставки з зовнішнього ринку, в основному з Туреччини, нестабільні. Ціна на імпортний огірок зараз стартує від 50 грн/кг, а це на 33% дорожче, ніж тижнем раніше.

Зростання цін на помідори

Напередодні новорічних свят в Україні подорожчали помідори. Якщо в листопаді кілограм червоних томатів в середньому коштував 36,72 грн, то груднева ціна становить 41,95 грн/кг.тобто, ціна зросла більш, ніж на 5 грн.

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Також, за даними сайту Мінфін, подорожчали і рожеві помідори. Вони піднялися в ціні на 25,9 грн – до 78,26 грн/кг (були 52,36 грн/кг).

"Індекс споживчих цін на помідори в грудні 2021 склав 117,31%. У порівнянні з попереднім місяцем, середні ціни збільшилися на 17,31%. У листопаді 2021 даний індекс щодо попереднього місяця соствалял 106,02%", – відзначили аналітики.

Ціна на червоні помідори в супермаркетах Києва становить близько 40-45 грн/кг.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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