Міноборони перевірить дані чоловіків через державні реєстри. Кого шукатимуть, які відомості звірятимуть та що зміниться у мобілізації та бронюванні.

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Міноборони перевірить усіх чоловіків 17–60 років - які дані отримають і кого шукають / Колаж: Главред

Читайте у матеріалі

Кого Міноборони може виявити під час перевірки реєстрів

Чи скасують відстрочку для студентів після 25 років

Що зміниться для заброньованих працівників

В Україні розпочинається новий етап перевірки військово-облікових даних громадян чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Міністерство оборони звірятиме відомості з державних реєстрів з інформацією в реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг", щоб виявити розбіжності та актуалізувати записи.

Паралельно обговорюють можливе посилення мобілізаційних заходів, перегляд відстрочок для студентів віком від 25 років і зміни в системі бронювання працівників підприємств. Водночас частина цих ініціатив поки що залишається пропозиціями та заявами, а не ухваленими змінами до законодавства.

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Главред з’ясував, кого перевірить Міноборони, які зміни обговорюють у сфері мобілізації та що відбуватиметься з відстрочками й бронюванням.

Чому уряд змінює правила бронювання працівників

Система бронювання військовозобов’язаних потребує регулярного перегляду, оскільки під час повномасштабної війни змінюються потреби армії та економіки. Уряд прагне забезпечити Збройні сили необхідною кількістю особового складу, організувати ротацію військових і водночас зберегти роботу підприємств.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що вважає періодичне вдосконалення системи бронювання виправданим в умовах війни.

Окремо глава уряду повідомив про підготовку соціального договору, який планують оприлюднити на початку грудня. За його словами, до роботи над документом зможуть долучитися всі охочі, які мають конкретні пропозиції щодо вдосконалення системи.

Корецький наголосив, що під час ухвалення рішень потрібно одночасно враховувати потреби армії, необхідність ротації військовослужбовців і вплив мобілізаційних процесів на економіку.

"Адже критикувати, звісно, легше. Знайти правильне, єдине й справедливе рішення щодо забезпечення армії, ротації наших воїнів і мінімального впливу цього процесу на економіку доволі складно", - сказав прем’єр-міністр.

Кого Міноборони перевірить під час звірки військового обліку

Кабінет міністрів постановою №1466 від 25 листопада 2026 року доручив провести верифікацію даних громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Для цього Міністерство оборони отримає відомості з інформаційної системи Державної міграційної служби та Єдиного державного демографічного реєстру.

Отримані дані автоматизовано порівнюватимуть з інформацією, яка вже міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Мета перевірки - забезпечити повноту й достовірність записів, а також виявити розбіжності між державними базами.

Процедура передбачає кілька етапів. Державна міграційна служба має передати дані протягом 30 календарних днів, а Міністерство оборони - провести верифікацію у встановлений для цього строк. Після її завершення відомству відведено ще 120 календарних днів для актуалізації реєстру.

Постанова також визначає правила поводження з персональними даними. Відомості, які не можна вносити, обробляти чи зберігати в реєстрі військовозобов’язаних, дозволено використовувати виключно для перевірки. Отримані від Державної міграційної служби дані Міноборони має знищити в установленому законодавством порядку.

Навіщо перевірятимуть чоловіків віком від 17 до 60 років

Народний депутат Руслан Горбенко в коментарі ТСН.ua пов’язав перевірку військово-облікових даних із потребами української армії та підготовкою до подальшого протистояння російській агресії.

За його оцінкою, військове командування вже визначає потребу в особовому складі на 2027 рік. Парламентар також звернув увагу на бюджетні витрати Росії на війну, які, на його думку, впливатимуть на ситуацію на фронті.

"Ми бачимо бюджети на війну, які Росія ухвалила на наступний рік, і реагуємо. Генштаб та Сухопутні війська показують, що для відсічі окупантам у 2027 році та проведення контрштурмових операцій потрібна додаткова мобілізація. Уряд сказав, що треба верифікувати всіх", - пояснив Горбенко.

Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Депутат припустив, що особливу увагу можуть приділити чоловікам, які не з’явилися за повістками або не оновили військово-облікові дані. Також він згадав людей, які отримали інвалідність під час війни з причин, не пов’язаних безпосередньо з бойовими діями.

Окремою категорією Горбенко назвав студентів віком від 25 років. Він звернув увагу на статистику відрахувань із закладів вищої освіти та припустив, що ситуація потребує додаткового контролю.

"Є категорія чоловіків, які не з’явилися за повістками та не оновили свої дані. Є категорія тих, хто отримав інвалідність під час війни, але не внаслідок бойових дій. Є студенти віком 25+. Чуємо статистику, що під час війни було відраховано 50 тисяч людей", - зазначив парламентар.

Як перевірка вплине на реєстр "Оберіг"

Перевірка має допомогти актуалізувати відомості в реєстрі "Оберіг" і визначити, наскільки повно він відображає інформацію про громадян, які підлягають військовому обліку. На це звернула увагу народна депутатка, представниця парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

За її словами, зіставлення інформації з різних державних баз дозволить виявити не лише неточності в записах про людей, які вже перебувають на обліку, а й випадки, коли відомостей про громадян у реєстрі немає.

Фріз вважає, що результати звірки допоможуть встановити кількість людей, які перебувають на території України, але не виконали вимоги щодо військового обліку.

"Отримана інформація дасть Міністерству оборони змогу визначити, скільки людей, які не оновили свої дані або порушили чинне законодавство, перебувають на території України. Також можна буде встановити, хто не перебуває на військовому обліку", - пояснила народна депутатка.

"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Які персональні дані перевірятимуть під час верифікації

Постанова уряду передбачає звірку не лише основних персональних даних, а й відомостей, потрібних для ідентифікації громадянина. Адвокатка Дар’я Тарасенко, яка спеціалізується на питаннях військового законодавства, пояснила, які дані можуть актуалізувати за результатами перевірки.

До переліку належать:

реєстраційний номер облікової картки платника податків - за наявності;

реквізити паспорта громадянина України та/або паспорта для виїзду за кордон;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі - за наявності;

прізвище, ім’я та по батькові - за наявності;

дата й місце народження;

стать;

адреса задекларованого або зареєстрованого місця проживання чи перебування;

відомості про громадянство;

відцифрований образ обличчя особи - фотографія.

Які наслідки може мати перевірка військового обліку

Адвокатка Дар’я Тарасенко звернула увагу на кілька можливих наслідків масштабної звірки. За її оцінкою, перевірка може допомогти виявити громадян, які мали б перебувати на військовому обліку, але відсутні в реєстрі, а також надати додаткову інформацію для пошуку людей, які підлягають призову.

Серед можливих результатів вона назвала:

постановку на військовий облік людей, відомості про яких раніше не були внесені до системи;

появу додаткової інформації, яка може допомогти встановити місцезнаходження осіб, що підлягають призову;

розв’язання окремих проблем із військово-обліковими даними, зокрема під час отримання паспорта за кордоном через ДП "Документ", якщо в реєстрі немає податкового номера;

виявлення можливих порушень правил військового обліку, наприклад перебування на обліку не за зареєстрованим місцем проживання.

Водночас адвокатка наголосила, що на цьому етапі неможливо напевно оцінити точність результатів автоматизованого порівняння даних. Залишається відкритим питання, чи не виникатимуть помилки під час визначення обставин, які можуть впливати на військово-обліковий статус людини.

"І, як на мене, головне: на цьому етапі ми не можемо напевно знати, наскільки коректними будуть результати такої верифікації і чи не вплине це, наприклад, на результати перевірки системою підстав для відстрочки", - наголосила Тарасенко.

У зв’язку з цим вона радить призовникам, військовозобов’язаним і резервістам самостійно перевіряти відомості у своїх електронних військово-облікових документах. Особливу увагу варто приділяти інформації про відстрочку та можливим змінам статусу в реєстрі.

"Моя порада призовникам, військовозобов’язаним і резервістам така: перевіряти, чи не змінилася інформація в електронному військово-обліковому документі. Особливу увагу необхідно приділяти наявності в реєстрі відомостей про відстрочку, а також стежити, чи не з’явилися відмітки про порушення або "розшук"", - зазначила адвокатка.

У коментарі ТСН.ua Тарасенко також припустила, що верифікація може допомогти знайти відомості про чоловіків, інформацію щодо яких не вдалося встановити під час попередніх перевірок.

Чи можуть зняти бронювання зі 100–300 тисяч чоловіків

На тлі перевірки військово-облікових даних обговорюється можливе посилення контролю за бронюванням працівників підприємств. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про наради в Міністерстві економіки, під час яких нібито розглядають механізми зняття відстрочок у значної кількості військовозобов’язаних.

За словами парламентаря, йдеться про можливе розбронювання від 100 до 300 тисяч чоловіків. Він посилається на власні джерела у відомстві та стверджує, що це питання є одним із пріоритетів роботи міністра економіки.

"У Міністерстві економіки регулярно проводять наради щодо механізмів зняття бронювання зі 100–300 тисяч військовозобов’язаних чоловіків", - повідомив Гончаренко.

Верховна Рада України / Інфографіка: Главред

Чи можуть скасувати відстрочку для студентів віком від 25 років

Окремо обговорюється можливий перегляд правил надання відстрочки від мобілізації чоловікам, які здобувають вищу освіту після досягнення 25-річного віку. За словами народного депутата Руслана Горбенка, військові готують звернення до президента України, Кабінету міністрів і Верховної Ради з пропозицією переглянути чинний порядок.

Парламентар розповів про цю ініціативу в ефірі Вечір.LIVE. За його словами, документ перебуває на завершальному етапі підготовки. Одним із приводів для дискусії стала різниця між вимогами до підготовки українських студентів і молодих людей, яким дозволено виїжджати за кордон.

Горбенко заявив, що українські студенти мають проходити 300 академічних годин відповідної підготовки, тоді як молодь віком 18–22 роки, якій дозволений виїзд за кордон, такої підготовки не проходить.

Інше питання, за словами депутата, - чи всі студенти, які користуються відстрочкою, справді здобувають освіту, чи дехто вступає переважно заради отримання відповідного статусу.

Як аргумент Горбенко навів статистику відрахувань із закладів вищої освіти. За його словами, протягом п’яти років було відраховано щонайменше 50 тисяч осіб.

Парламентар також розповів про кількість вступників віком від 25 років. За його словами, під час спілкування з ректором одного з університетів в Умані він почув, що у 2026 році приблизно 12% студентів цього закладу становили люди старше 25 років.

На думку Горбенка, ці дані потребують додаткового вивчення, щоб з’ясувати, чи справді всі вступники використовують можливість здобувати освіту за її призначенням.

Депутат не виключив, що надалі можуть розглянути загальне скасування відстрочки для студентів віком від 25 років. Водночас він наголосив, що для такого кроку необхідні політичне рішення та відповідне опрацювання урядом.

"Звернення від військових готується. До Верховного головнокомандувача, до уряду, до Верховної Ради України. Я думаю, що воно вже майже готове", - заявив Горбенко.

До якого числа продовжили бронювання працівників критично важливих підприємств

Кабінет міністрів постановою №1452 від 19 листопада 2026 року передбачив перехідний період для визначених категорій критично важливих підприємств. До 20 грудня 2026 року включно залишаються чинними відповідні рішення про критичність, а також бронювання, оформлені через портал "Дія", якщо вони відповідають умовам постанови. Про це повідомили в Міноборони.

Це стосується рішень, строк дії яких завершився після набрання чинності новими правилами у жовтні або спливає раніше 20 грудня. Водночас продовження не застосовується до підприємств, рішення про критичність яких уже скасували або які підлягають скасуванню через втрату відповідних підстав.

Перехідний період має дати підприємствам час для адаптації до оновленого порядку бронювання. Однак він не означає, що всі критично важливі підприємства автоматично зберігатимуть статус за старими рішеннями незалежно від відповідності новим вимогам.

За умовами урядового рішення, бронювання, оформлені через "Дію" для працівників підприємств, які підпадають під перехідні положення, продовжуються на той самий строк. Тому твердження, що кожен роботодавець обов’язково має повторно подати заяву для продовження саме цих відстрочок, є неточним.

Що зміниться у правилах бронювання до 20 грудня 2026 року

Окремий блок урядових змін стосується кількості працівників, яких підприємства можуть залишати заброньованими. Для визначених категорій установ і підприємств передбачений перехідний період до 20 грудня 2026 року, протягом якого необхідно привести чисельність заброньованих працівників у відповідність до встановлених вимог.

На цей період для визначених категорій скасували вимогу виконати відповідні дії протягом 10 робочих днів. Також не застосовуватиметься відповідальність за недотримання цього строку в межах перехідного механізму.

Окремо уряд уточнив порядок бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. У рішеннях Міністерства оборони про визнання таких підприємств критично важливими не зазначатимуть конкретної кількості військовозобов’язаних, яких можна бронювати.

Це має дозволити підприємствам оборонно-промислового комплексу визначати кількість працівників для бронювання з урахуванням установленого ліміту - до 95% військовозобов’язаних працівників підприємства. Для паливно-енергетичного комплексу також передбачено зміну бази розрахунку цієї квоти: її визначатимуть за фактичною кількістю військовозобов’язаних працівників, а не лише за чисельністю, зазначеною в попередньому рішенні відповідного міністерства.

Координаційний центр з організації бронювання / Інфографіка: Главред

За яких умов підприємство може втратити статус критично важливого

Уряд посилює контроль за підприємствами, які мають статус критично важливих і користуються можливістю бронювати працівників. Під час перегляду відповідності встановленим критеріям Координаційний центр з організації бронювання зможе враховувати не лише наявні відомості про діяльність компанії, а й звернення Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки.

Йдеться про випадки, коли ці органи виявили та документально підтвердили ознаки систематичного ухилення підприємства від сплати податків на додану вартість або податку на доходи фізичних осіб.

Отримані відомості можуть стати підставою для розгляду питання про скасування статусу критично важливого підприємства. Водночас саме звернення контролюючого органу не означає автоматичної втрати статусу: рішення залежатиме від результатів розгляду та відповідності компанії вимогам законодавства.

Для роботодавців це означає, що недостатньо лише мати чинне рішення про критичність. Підприємству важливо й надалі відповідати встановленим критеріям, дотримуватися податкових вимог і стежити за змінами в порядку бронювання.

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