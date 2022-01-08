100 грн за кг: в Україні стрімко подорожчав популярний овоч

Ціна зросла майже на 50% / 1zoom.ru

На українських прилавках ціна на огірки за тиждень зросла майже на 50%. Раніше цей овоч коштував в районі 65 грн за кг, а тепер від 95 грн за кг.

Експерти пов'язують подорожчання з високим попитом, зокрема, святковим ажіотажем, і обмеженою пропозицією. Так як більшість українських комбінатів вже завершили сезон продажів, а поставки з зовнішнього ринку, в основному з Туреччини, поки нестабільні.

Тим часом, зараз в Ашані огірки продають від 92,90 до 99,50 грн за кілограм. При цьому, купити можна тільки овоч Українського Виробництва, імпортних в наявності станом на суботу, 8 січня, немає.

У Сільпо свіжих огірків у продажу не знайти. Мережа супермаркетів пропонує покупцям тільки маринований і квашений продукт.

Нагадаємо, український уряд ввів граничний рівень торговельної надбавки на хліб і батон. Це означає, що до закінчення карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище, ніж 10%, йдеться в постанові уряду від 30 грудня 2021 р. № 1432.

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