Звільнення Херсонської області: ЗСУ б'ють по мостах і готують контрудар

ЗСУ готують контрудар на Херсонщині / Фото: mil.gov.ua

Військові Збройних сил України наближають звільнення Херсонської області від російських окупантів.

Як підкреслив під час онлайн-брифінгу сказав тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, ЗСУ на виконання наказу президента України Володимира Зеленського продовжують тиснути на ворога і крок за кроком наближають звільнення територій Херсонської області від російського окупанта.

"Дійсно, дуже влучно і ефективно працюють по складах боєприпасів, по скупченнях живої сили і дуже ефективно останнім часом по логістиці ворога", - сказав Бутрій.

Він нагадав про українські удари, завдані по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, по Дар'ївському та по Каховському мостах.

"Це значно послабило їх логістичні рухи (російських окупантів – ред.). Тобто, рух по цих мостах важкої техніки на сьогодні, скажімо, дуже ускладнений. У них є там спроба ремонту цих мостів. Є повідомлення про те, що вони планують наведення якихось понтонних переправ, але повірте, наші воїни як працюють ефективно, так і будуть. Я думаю, що це їм (окупантам) не допоможе. І це сигнал того, що (окупантам) пора тікати з нашої території України та Херсонської області", - зазначив Бутрій.

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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