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Ворожий "Град", 2 склади і 33 окупанти: авіація ЗСУ "скоротила популяцію" росіян на півдні

31 липня 2022, 08:45

Українські штурмовики та гелікоптери цілий день не давали спокою загарбникам – вони шість разів за добу результативно вдарили по ворогу.

украинские самолеты, уничтоженная российская техника
Авіація ЗСУ "скоротила популяцію" росіян на півдні/ defence-ua.com, УНІАН

Українська військова авіація за добу, 30 липня, успішно завдала низку ударів по російських загарбниках на півдні нашої держави. Було нанесено шість результативних ударів з повітря штурмовиками та гелікоптерами.

Тричі штурмовики ЗСУ атакували опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Також тричі за добу українські гелікоптери вдарили по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах.

До скорочення сил і запасів ворога також приклали свою руку українські ракетно-артилерійські підрозділи.

Загалом втрати ворога за добу становлять:

  • 33 окупанти,
  • 2 гаубиці "Мста-Б",
  • реактивна система залпового вогню "Град",
  • протитанковий ракетний комплекс,
  • 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,
  • 2 склади боєприпасів в Бериславському районі.

Зазначається, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Раніше повідомлялося, що окупанти у ніч на неділю, 31 липня, масовано обстріляли Миколаїв. Обстріл відбувався, зокрема, і з застосуванням касетних снарядів. Мер міста зазначає, що ця атака була найсильнішою за весь час. Внаслідок неї була зруйнованп низка об’єктів і пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що російські окупанти найближчим часом можуть зосередитися на тому, щоб проводити наступ на Бахмут і навколо Донецька. Загарбники хочуть захопити якомога більше позицій у Донецькій області до запланованих так званих "референдумів" у вересні.

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