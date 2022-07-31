Ворожий "Град", 2 склади і 33 окупанти: авіація ЗСУ "скоротила популяцію" росіян на півдні

Українські штурмовики та гелікоптери цілий день не давали спокою загарбникам – вони шість разів за добу результативно вдарили по ворогу.
Українська військова авіація за добу, 30 липня, успішно завдала низку ударів по російських загарбниках на півдні нашої держави. Було нанесено шість результативних ударів з повітря штурмовиками та гелікоптерами.
Тричі штурмовики ЗСУ атакували опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Також тричі за добу українські гелікоптери вдарили по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах.
До скорочення сил і запасів ворога також приклали свою руку українські ракетно-артилерійські підрозділи.
Загалом втрати ворога за добу становлять:
- 33 окупанти,
- 2 гаубиці "Мста-Б",
- реактивна система залпового вогню "Град",
- протитанковий ракетний комплекс,
- 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,
- 2 склади боєприпасів в Бериславському районі.
Зазначається, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Раніше повідомлялося, що окупанти у ніч на неділю, 31 липня, масовано обстріляли Миколаїв. Обстріл відбувався, зокрема, і з застосуванням касетних снарядів. Мер міста зазначає, що ця атака була найсильнішою за весь час. Внаслідок неї була зруйнованп низка об’єктів і пошкоджені житлові будинки.
Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що російські окупанти найближчим часом можуть зосередитися на тому, щоб проводити наступ на Бахмут і навколо Донецька. Загарбники хочуть захопити якомога більше позицій у Донецькій області до запланованих так званих "референдумів" у вересні.
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