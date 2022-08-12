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В Україні загинув десантник Путінцев: окупанта ліквідували в день ВДВ

12 серпня 2022, 07:57

Смерть загарбника підтвердили на його батьківщині.

Путінцев
Путінцев / facebook.com/irakli.komaxidze

В Україні був ліквідований десантник російської окупаційної армії Дмитро Путінцев.

Уродженець Забайкальського краю знайшов свою смерть в день Повітряно-десантних військ РФ, повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Смерть загарбника підтвердили на його батьківщині.

"Забайкальський паблік повідомляє про загибель в Україні 2 серпня (в день ВДВ) уродженця смт Приаргунськ десантника Дмитра Путінцева. Інших даних по жмуру немає, але враховуючи регіон проживання і приналежність до ВДВ, швидше за все служив в 11-й ОДШБр в Бурятії, яку не хило пошарпали ВСУ", - повідомив Комахідзе.

Нагадаємо, українські військові майстерно ліквідували російського командира полку, який покомандував всього три дні. Про це розповів окупант своєму батькові під час телефонної розмови, яку перехопило Головне управління розвідки.

Раніше Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів вертольота Ка-52 - полковника Василя Клещенко, який очолював групу "алігаторів" на параді в Москві в 2021 році. Захисники України збили борт з Клещенка в Харківській області над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам.

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