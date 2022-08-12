Окупанти атакували ЗСУ з неба на Півдні, але нарвалися на відповідь і зазнали втрат

Захисники України вдарили по опорному пункту окупантів неподалік селища Андріївка та по скупченню ворожих сил і техніки біля села Брускинське.
Російські окупанти завдали вісім ударів вертольотами і чотири удари штурмовою авіацією в напрямку позицій Збройних сил на Gівдні. Українська армія зуміла уникнути втрат і завдала ударів у відповідь по ворогу.
Як повідомляє оперативне командування Південь, українська авіація вдарила по опорному пункту окупантів недалеко від селища Андріївка і по скупченню ворожих сил і техніки біля села Брускинське в Херсонській області. Ракетно-артилерійські підрозділи теж виконували бойові завдання.
Втрати Росії за минулу добу склали:
- 19 російських окупантів;
- 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки;
- один склад боєприпасів у Бериславському районі Херсонської області.
Зазначається, що в Чорному морі залишаються ворожі кораблі, які озброєні 16 ракетами типу "Калібр". Тому українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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Як повідомляв Главред, у вівторок, 9 серпня, на півдні Збройні Сили України завдали по противнику сім авіаційних ударів і зменшили лави російської армії ще на 35 окупантів.
8 серпня штурмова авіація завдала удару по скупченню живої сили, озброєнню і техніці російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Водночас, за результатами роботи ракетно-артилерійських підрозділів вже відомо, що за цей бойовий день ворог недорахується 23 солдати.
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