УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Другого Лисичанська не буде: Арестович зізнався, чому РФ "не по зубах" взяти Бахмут

12 серпня 2022, 22:46

Темпи, масштаби і ціна за це просування такі, що вони не дозволять взяти Бахмут, Сіверськ та інші міста, зазначив радник голови ОП.

Олексій Арестович
Арестович розповів про невдачі росіян на фронті / Фото УНІАН

Нинішні темпи просування ворожих військ у Донецькій області говорять про те, що вони не зможуть взяти Бахмут, Сіверськ та інші міста, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

"Темпи, масштаби і ціна за це просування такі, що вони не дозволять взяти Бахмут, Сіверськ та інші міста. Все це, в кращому випадку, закінчиться в околицях цих міст. Повторення Лисичанська і Сєвєродонецька не буде", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що в разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

У свою чергу, британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш вважає, що російський диктатор Володимир Путін може запропонувати Україні провести мирні переговори в листопаді 2022 року. Визначальною для позицій обох сторін на цих переговорах стане боротьба за Херсон. Якщо Путіну не вдасться змінити хід битви за це місто, то у нього не буде шансів отримати угоду на своїх умовах.

Також зазначимо, президент Росії Володимир Путін нібито вперше в кулуарах визнав, що розв'язана ним в Україні війна провалилася, і цю проблему треба терміново вирішувати. Вихід російський диктатор бачить у створенні нового "керованого хаосу", тобто ще однієї війни, з якої він вийде переможцем. В якості жертви господар Кремля розглядає дві країни - Грузію таі Казахстан.

Новини Донбасу онлайн

Читайте також

Олексій Арестович новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:16

Повня в серпні 2022: що потрібно зробити, щоб уберегтися від бід

00:03

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня 2022: Терезам - плітки, Скорпіонам - щасливий випадок, Козерогам - втратиВідео

12 серпня, п'ятниця
23:58

Росіяни не повинні користуватися "шенгеном": Зеленський вимагає гарантій

23:55

У мережу злили кадри матюків розборок Брітні Спірс з дітьмиВідео

23:32

Відсталі російські порядки: у Генічеську в черзі затоптали пенсіонераВідео

Реклама
22:54

Хочуть втекти в останній момент: росіяни масово штурмують кордони ЄСВідео

22:46

Другого Лисичанська не буде: Арестович зізнався, чому РФ "не по зубах" взяти БахмутВідео

22:37

"Нас не повернуть, забудьте!": російський призер Олімпіади влаштував істерику через війну в УкраїніВідео

22:21

Подарунок до Дня молоді: Залужний звернувся до Міноборони з важливим проханням щодо студентів

21:43

Купа винищувачів-бомбардувальників: у США оцінили втрати росіян від вибухів у КримуВідео

21:39

Палає приватний сектор: ворог обстріляв Краматорськ, є жертви та багато пораненихВідео

21:19

"Ця кампанія для РФ програна": окупанти терплять стратегічну поразку - АрестовичВідео

21:01

"Ми - промежина": гауляйтер Стремоусов розповів правду про сепаратистів ХерсонщиниВідео

20:59

Про що говорять і домовляються Путін і ЕрдоганВідеоблоги

20:35

З'ясувалося, в якому з міст Британії може відбутися Євробачення-2023

20:34

Росія йде на чисту анексіюПогляд

20:30

РФ вдарила ракетами по Запоріжжю: що відомо про поранених і руйнуванняВідео

20:14

Окупанти переправляли техніку: ЗСУ знищили останній міст на Херсонщині - ХланьВідео

20:05

У НБУ зізнались, чому не можуть вирівняти офіційний та готівковий курс долара

19:56

Удар по авіабазі РФ у Криму: у Британії пояснили важливі перемоги УкраїниВідео

Реклама
19:33

Ситуація критична: мер Енергодара б'є на сполох через дії росіянВідео

19:26

Новофедорівка - новий "Курськ"Погляд

19:07

Олімпійський чемпіон-уродженець Львівщини підтримав Путіна у війні з Україною

18:38

Солістка гурту KAZKA Зарицька назвала українців "бездумним стадом"Відео

18:06

ЗСУ потужним артударом знищили організатора "російської весни" в ГорлівціВідео

17:52

Ціни на бензин в Україні впали: що відбувається на АЗСВідео

17:52

Що слухають українські військові, коли гатять по російським окупантам

17:30

"Крім Медведєва дурнів немає": у Зеленського жорстко відповіли на шантаж РФ навколо ЗАЕС

17:23

Буде білосніжною: ефективний спосіб відбілити постільну білизну вдома

17:21

Зеленський просить Верховну Раду продовжити воєнний стан і мобілізаціюВідео

17:12

Медовий Спас 2022: дата, традиції і заборони дня

16:56

Резніков різко відповів на ймовірність компромісу з РФ і анонсував контрнаступ ЗСУВідео

16:43

"Ти шо вмазаний?": український боксер Ломаченко шокував витівкою і "підтримав" московського попаВідео

16:38

Окупанти самі розстріляли 10 своїх солдатів: наказали взяти перехрестя, де не було позицій ЗСУВідео

16:10

Прикмети на Медовий спас 14 серпня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб не потрапити в бідуВідео

16:08

СБУ ідентифікувала друга Кадирова, який катував підлітка для отримання інформації про ЗСУВідео

15:59

Півтисячі вбитих і поранених щодня: у США розкрили катастрофічні втрати РФ в УкраїніВідео

15:44

"Несли біду і звірства в Україну": чи причетні ЗСУ до вибухів на російському аеродромі в КримуВідео

15:27

Вибух і потужний стовп диму: завдано нового удару по Каховському мостуВідео

15:24

Медведєв погрожує "випадковостями" на атомних станціях у ЄСВідео

Реклама
15:15

Брежнєва розплакалася, коли зайшла в одне знакове місце

15:06

Найсильніший град завалить Україну: синоптики попередили про похолодання і зливиВідео

14:58

Є всього 2 варіанти: ексдиректор MI6 пояснив, як може скінчитися правління ПутінаВідео

14:49

Вибух в Енергодарі: стало відомо про долю пораненого гауляйтера ШевчикаВідео

14:45

"Скільки щастя на фото": Дорофєєва показала зворушливу зустріч з ПатрономВідео

14:20

Обидві залилися сміхом: Білик на концерті викликала маму Наташі Корольової і публічно обізвала зятя-стриптизера

14:12

"План простий": експерт пояснив, на скільки далеко може зайти одержимий Україною ПутінВідео

14:06

Православний календар на вересень 2022: Різдво Богородиці, і Воздвиження Хреста Господнього-важливі дати

14:02

"Душити Путіна поступово": експерт пояснив, чому не можна швидко закінчити війну перемогою УкраїниВідео

13:59

"Вдарили ракетами": опубліковано перехоплення окупантів про вибухи в КримуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Гороскоп
Гороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп таро
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти