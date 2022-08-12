Другого Лисичанська не буде: Арестович зізнався, чому РФ "не по зубах" взяти Бахмут

Арестович розповів про невдачі росіян на фронті / Фото УНІАН

Нинішні темпи просування ворожих військ у Донецькій області говорять про те, що вони не зможуть взяти Бахмут, Сіверськ та інші міста, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

"Темпи, масштаби і ціна за це просування такі, що вони не дозволять взяти Бахмут, Сіверськ та інші міста. Все це, в кращому випадку, закінчиться в околицях цих міст. Повторення Лисичанська і Сєвєродонецька не буде", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що в разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

У свою чергу, британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш вважає, що російський диктатор Володимир Путін може запропонувати Україні провести мирні переговори в листопаді 2022 року. Визначальною для позицій обох сторін на цих переговорах стане боротьба за Херсон. Якщо Путіну не вдасться змінити хід битви за це місто, то у нього не буде шансів отримати угоду на своїх умовах.

Також зазначимо, президент Росії Володимир Путін нібито вперше в кулуарах визнав, що розв'язана ним в Україні війна провалилася, і цю проблему треба терміново вирішувати. Вихід російський диктатор бачить у створенні нового "керованого хаосу", тобто ще однієї війни, з якої він вийде переможцем. В якості жертви господар Кремля розглядає дві країни - Грузію таі Казахстан.

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