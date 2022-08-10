Ліквідовано 35 окупантів, спостережний пункт і склад БК: на півдні ЗСУ 7 разів вдарили по ворогу з неба

Українська авіація завдала потужних ударів по окупантах / Фото УНІАН

На Півдні Збройні сили України у вівторок, 9 серпня, завдали по противнику сім авіаційних ударів і зменшили лави російської армії ще на 35 окупантів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Оперативного командування Південь, опублікованому на офіційній сторінці ОК у Facebook.

Зазначається, що захисники України влучили по п'яти осередках живої сили, озброєння та техніки противника у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах та по двох опорних пунктах за понад 40 км від Херсона.

Підтверджені втрати російських окупантів склали:

35 загарбників;

шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких 1 танк Т-72 та 1 командно-штабна машина;

Бериславському районі знищено безпілотник"Орлан-10";

один склад боєприпасів у Новоолексіївці;

командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217 парашутно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького.

Як повідомляв Главред, 8 серпня штурмова авіація завдала удару по скупченню живої сили, озброєнню й техніці російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Водночас за результатами роботи ракетно-артилерійських підрозділів вже відомо, що за цей бойовий день ворог недорахується 23 солдатів.

7 серпня Збройні Сили України на Півдні знищили російський склад боєприпасів, танк Т-62 і десятки росіян.

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