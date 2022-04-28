Українська армія видовищно знищила склади росіян на півдні: немає півсотні росіян і 14 машин

Російські окупанти цілий день намагалися просунутися в бік Миколаєва. Саме це було потрібно для поліпшення їх становища, проте план росіян провалився.
Бійці ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на південному напрямку. Про це повідомляють на своїй сторінці в Facebook представники оперативного командування "Південь".
Ворожі склади боєприпасів знищили подвійним попаданням. Ці розташування російської армії були в районі Молодецького і Великої Олександрівки.
В цілому Росія на півдні за середу, 27 квітня, втратила 49 військових. Серед 14 одиниць техніки були:
- шість броньованих військових машин;
- три військові автомобілі;
- три одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння.
Також бійцям ЗСУ в тому напрямку вдалося ліквідувати близько півсотні російських військових і 14 одиниць військової техніки.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американська розвідка ділиться оперативною інформацією з українським військовим командуванням з приводу того, куди націлені ракетні удари росіян, щоб українці могли швидко переміщати власні системи ППО.
Про це повідомляють журналісти телеканалу NBC News з посиланням на свої неназвані джерела серед діючих і колишніх чиновників в американській владі.
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