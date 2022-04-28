Українська армія видовищно знищила склади росіян на півдні: немає півсотні росіян і 14 машин

Українська армія видовищно знищила склади росіян на півдні / Колаж фото УНІАН

Бійці ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на південному напрямку. Про це повідомляють на своїй сторінці в Facebook представники оперативного командування "Південь".

Ворожі склади боєприпасів знищили подвійним попаданням. Ці розташування російської армії були в районі Молодецького і Великої Олександрівки.

В цілому Росія на півдні за середу, 27 квітня, втратила 49 військових. Серед 14 одиниць техніки були:

шість броньованих військових машин;

три військові автомобілі;

три одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння.

Також бійцям ЗСУ в тому напрямку вдалося ліквідувати близько півсотні російських військових і 14 одиниць військової техніки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американська розвідка ділиться оперативною інформацією з українським військовим командуванням з приводу того, куди націлені ракетні удари росіян, щоб українці могли швидко переміщати власні системи ППО.

Про це повідомляють журналісти телеканалу NBC News з посиланням на свої неназвані джерела серед діючих і колишніх чиновників в американській владі.

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