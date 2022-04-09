Розслідувач групи Bellingcat спрогнозував швидкий кінець війни в Україні, але з одним нюансом

Розслідувач групи Bellingcat передбачив швидкий кінець війни в Україні / Фото Reuters

Росія може продовжувати війну на сході і півдні України, але для цього їй необхідно буде провести нову мобілізацію. З політичної точки зору війна закінчиться через місяць.

З такою заявою виступив розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв, в інтерв'ю BBC Україна.

Експерт зазначив, що російську армію потрібно буде поповнити на 150-200 тис. Однак це неможливо зробити за рахунок контрактників. Він вважає, що у РФ достатньо ресурсів продовжувати цю війну до кінця року.

"Росія вже втратила понад 15% свого військового потенціалу, однак у неї залишається ще 80-85%, і вона може це продовжити. РФ має достатньо техніки, наприклад танків, але не має навчених солдатів. За нашими підрахунками, російська армія втратила понад 30 батальйонно-тактичних груп, а це велика кількість особового складу – величезний відсоток від усього свого складу", - нагадав експерт.

читайте такожПереворот в РФ неможливий, але є сценарій, при якому війна в Україні швидко закінчиться - експертГрозєв прогнозує, що з політичної точки зору війна триватиме місяць, адже російські матері і дружини дізнаються, скільки синів і чоловіків не повернеться з війни.

Коли закінчиться війна в Україні

Як повідомляв Главред, раніше астролог Анна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як будуть розвиватися події найближчим часом.

Відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

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