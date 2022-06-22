"Покришили" взвод окупантів: 20-річний боєць НГУ розповів про бої за Сєвєродонецьк

Станіслав "Айкос" / Скріншот

Житель Полтави 20-річний Станіслав на фронті є командиром відділення "Легіону Свобода". Він не мав жодного досвіду військової служби до 24 лютого.

В інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову він розповів про те, як потрапив на війну і про те, як змінилося його життя.

Тепер у складі бригади Нацгвардії 3018 він постійно бере участь у контактних боях на близьких дистанціях на найважливіших позиціях.

Відзначимо, що зараз він вже командир відділення, у добровольців це можливо тільки за визнання бойових і лідерських якостей.

Хлопець народився і жив у Полтаві, де здобув професію будівельника. Станіслав розповів, що до війни ставився до життя не серйозно - тільки гуляв і розважався, навіть був відрахований з технікуму. На початку лютого хлопець переїхав з Полтави до Києва — жити, працювати і змінювати спосіб життя.

У добровольчий підрозділ у складі Національної гвардії України йому запропонував записатися товариш. Через кілька днів після підписання контракту Станіслав відправився на перший бойовий виїзд.

Поки хлопець воює в Сєвєродонецьку, має позивний "Айкос". В інтерв'ю він розповів про найбільш негативні емоції, отримані за час війни.

Станіслав ніколи не планував служити в армії до того, як війська РФ почали повномасштабну війну, але він особисто вбив більше десятка "орків".

"Вбивав (окупантів РФ, - ред.) неодноразово. Може, більше десятка орків я вже особисто вбив. Зі своїми побратимами ми вбили взвод" - каже Айкос.

Командиром відділення Легіону Свобода, як він сам каже, хлопець став за трагічних обставин, а не за його бажанням.

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України майже повністю знищили "еліту" Збройних сил РФ, яку готували для протистояння з НАТО.

Про це йдеться в новій телефонній розмові загарбників, перехоплення якої публікує СБУ.

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