"Покришили" взвод окупантів: 20-річний боєць НГУ розповів про бої за Сєвєродонецьк

Станіслав "Айкос" постійно бере участь у контактних боях на близьких дистанціях на найважливіших позиціях.
Житель Полтави 20-річний Станіслав на фронті є командиром відділення "Легіону Свобода". Він не мав жодного досвіду військової служби до 24 лютого.
В інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову він розповів про те, як потрапив на війну і про те, як змінилося його життя.
Тепер у складі бригади Нацгвардії 3018 він постійно бере участь у контактних боях на близьких дистанціях на найважливіших позиціях.
Відзначимо, що зараз він вже командир відділення, у добровольців це можливо тільки за визнання бойових і лідерських якостей.
Хлопець народився і жив у Полтаві, де здобув професію будівельника. Станіслав розповів, що до війни ставився до життя не серйозно - тільки гуляв і розважався, навіть був відрахований з технікуму. На початку лютого хлопець переїхав з Полтави до Києва — жити, працювати і змінювати спосіб життя.
У добровольчий підрозділ у складі Національної гвардії України йому запропонував записатися товариш. Через кілька днів після підписання контракту Станіслав відправився на перший бойовий виїзд.
Поки хлопець воює в Сєвєродонецьку, має позивний "Айкос". В інтерв'ю він розповів про найбільш негативні емоції, отримані за час війни.
Станіслав ніколи не планував служити в армії до того, як війська РФ почали повномасштабну війну, але він особисто вбив більше десятка "орків".
"Вбивав (окупантів РФ, - ред.) неодноразово. Може, більше десятка орків я вже особисто вбив. Зі своїми побратимами ми вбили взвод" - каже Айкос.
Командиром відділення Легіону Свобода, як він сам каже, хлопець став за трагічних обставин, а не за його бажанням.
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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України майже повністю знищили "еліту" Збройних сил РФ, яку готували для протистояння з НАТО.
Про це йдеться в новій телефонній розмові загарбників, перехоплення якої публікує СБУ.
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