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Звільняти Херсон лобовими атаками неприйнятно: полковник назвав найкращий спосіб

10 жовтня 2022, 07:16

ЗСУ показують фантастично якісну військову майстерність. Але в РФ оголошена мобілізація. Щонайменше 100 тис. осіб найближчими тижнями з'являться на фронті.

Херсон, Херсонська область, російські військові
Звільняти Херсон лобовими атаками неприйнятно, вважає Петро Черник / Reuters, Суспільне

Військовий експерт, полковник запасу Петро Черник заявив, що звільнення окупованого Херсона шляхом лобових атак є неприйнятним для Збройних сил України через можливі великі втрати. Кращий спосіб деокупувати місто - його стратегічна облога.

При цьому, за його словами, варто "дуже акуратно використовувати такі слова, як "перспективи звільнення Херсона", оскільки в РФ оголошена мобілізація, лінія фронту ще досить велика, і "щонайменше 100 тисяч осіб найближчими тижнями обов'язково з'являться на якихось ділянках фронту".

"Дійсно, наші військові зараз показують фантастично якісну військову майстерність. Те, що сталося на Херсонщині та на східному плацдармі, є ознакою того, що українці вже давно перехопили стратегічну ініціативу, і у нас складаються непогані умови для перелому в цій війні", - сказав Черник в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Ми повинні тверезо усвідомити, що будь-які лобові атаки - це величезні втрати, і ми не можемо дозволити собі те, що називається "жуковщина", коли солдатів кидають на забій. У нас кожен солдат безцінний", - додав військовий експерт.

Таким чином, на його думку, "найрозумніша тактика, яка може бути щодо Херсона – це його велика і стратегічна облога".

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Ситуація на Херсонщині

В результаті контрнаступальних дій Збройних сил України вже звільнено понад 1170 кв. км на Херсонському напрямку, повідомила 9 жовтня начальниця об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, триває робота по закріпленню на звільнених територіях, по їхній зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що темпи наступу Збройних сил України у міру наближення до окупованого Херсону будуть знижуватися, оскільки там розташовані кілька ліній оборони загарбників РФ. Росіяни відступлять у напрямку самого Херсона, де спробують дати бій українським захисникам.

В Інституті вивчення війни акцентували увагу на тому, що сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.

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