"Україні варто приготуватися до масової здачі в полон": Сотник здивував подробицями

Росіяни намагатимуться втекти з Криму, коли всі мости стануть непридатними до експлуатації, каже Сотник.

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Сотник заявив, що Україні варто приготуватися до масової здачі в полон / Колаж: Главред, фото: фото: 36-я ОМБП імені контр-адмірала Михайла Белінського, скріншот

Мостам, які з'єднують Крим що з окупованим півднем України, що з Росією, все складніше і складніше триматися і зберігати гарний настрій. Що буде з російським угрупуванням військ у Криму, коли всі мости стануть непридатні до експлуатації під час чату на Главреді розповів журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник.

"Хто зможе, той втече. Хоча думаю, там уже просто буде нікуди бігти. Скоріше, Україні варто приготуватися до масової здачі в полон. Якщо там, звичайно, не буде масових камікадзе і суїцидників у погонах. Вони будуть триматися в Криму до останнього і обманювати самих себе, а потім грім ударить, півень клюне, і все", - зазначив Сотник.

Також журналіст пояснив логіку росіян, які, знаючи, що в Криму регулярно лунають "хлопки", щось горить і вибухає, все одно їдуть туди з Росії позасмагати.

"Це гріх самовпевненості, помножений на дурість. Ці організми просто не вірять. Ці "мамулечки" і "папулечки", які пруться в Крим, навіть не допускають думку, що там можуть бути вибухи, безпілотники – "Крим же наш, це наша здравниця". Причинно-наслідкових зв'язків немає, голівка дуже слабенька, думок і сумнівів – жодних. Що по телевізору показали, те і є. От вони туди і їдуть, тому що відпочивати дуже хочеться", - підкреслив він.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Повернення Криму під контроль України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше розповів про те, коли буде звільнений Крим. За словами начальника військової розвідки, армія України незабаром зайде на захоплений Росією півострів.

Як зазначив представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, Україна взяла Крим під вогневий контроль. Тепер там немає жодної точки, до якої не дотягувалися б ЗСУ. На балансі української армії є не тільки ракети Storm Shadow, а й інше серйозне озброєння. Кримчанам слід триматися подалі від військових об'єктів.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що у цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

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