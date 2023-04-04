РФ застосовує плануючі авіабомби вагою 500 кг, від них поки що немає чим захищатися – Ігнат

Плануючі бомби можуть летіти на відстань до 70 кілометрів, країна-агресорка Росія за добу може застосовувати до 20 таких авіабомб.

Ігнат розповів про нову небезпеку з боку РФ/ Міноборони РФ, "АрміяІнформ"

Російські окупанти для обстрілів України почали все частіше застосовувати плануючі бомби. Такі авіабомби можуть вражати цілі на відстані до 70 кілометрів. Загарбники випускають їх з літаків Су-34 та Су-45.

За добу окупанти можуть випустити по території нашої держави до 20 таких авіабомб. При цьому ворожі літаки, випускаючи такі бомби, не входять у зону ураження української протиповітряної оборони. Тому така зброя є новим викликом для України. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз в України немає сил та засобів, щоб реагувати на цей виклик. Щоб вражати ворожі літаки з такими бомбами, нашій державі потрібні далекобійні системи, такі як Patriot, і західні винищувачі, які можуть застосовувати ракети класу "повітря-повітря" на великих відстанях.

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Ігнат наголосив, що російські загарбники шукатимуть нові методи, щоб завдати шкоди Україні. Кореговані авіаційні бомби є однією зі складових тактики окупантів.

Також речник Повітряних сил ЗСУ додав, що 500-кілограмова бомба завдає великих руйнувань. Україні потрібно реагувати на такі виклики, адже російські окупанти можуть почати частіше використовувати такі бомби.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що найближчим часом країна-агресорка Росія може здійснити чергову масовану ракетну атаку по території України, оскільки загарбники вивели у Чорне море ракетоносії із "Калібрами".

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на вівторок, 4 квітня, вдарили по півдню України дронами-камікадзе. Загалом військовими країни-агресорки Росії було запущено 17 дронів, українська протиповітряна оборона збила 14 із них. Було влучення у підприємство в Одеській області.

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