Окупанти вдарили по Одещині дронами-камікадзе: влучили у підприємство

Під час масової атаки російські загарбники запустили по півдню України 17 безпілотників, 14 з них вдалося збити.

Окупанти вдарили по Одещині дронами-камікадзе/ Фото ілюстративне: "Новини Миколаєва", Telegram

Російські окупанти у ніч на вівторок, 4 квітня, вдарили по півдню України дронами-камікадзе. Загалом військовими країни-агресорки Росії було запущено 17 дронів, українська протиповітряна оборона збила 14 із них.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України. Запуски здійснювалися імовірно з району східного узбережжя Азовського моря.

"Уночі 4 квітня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 14 "шахедів", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров, 13 безпілотників збили у небі над Одещиною, ще один – у небі над Миколаївською областю. Було влучення у підприємство в Одеській області.

"Влучанням по одному з підприємств на Одещині спричинено пожежу, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати. Попередньо, без людських втрат", – розповів Назаров.

Удари дронами по Україні

В результаті нічної атаки дронів 22 березня у місті Ржищів Київської області було пошкоджено гуртожитки та ліцей. Під завалами опинилися люди. Загалом загинуло дев’ятеро людей, зокрема водій швидкої, який приїхав на виклик.

У ніч на 28 березня під час російських ракетних обстрілів Повітряні сили ЗСУ збили 12 БПЛА Shahed-136/131 і один дрон-розвідник Гранат-4. Пізніше стало відомо, що під час нічної атаки "Шахедів" було знищено 14 із 15-ти ударних дронів. При цьому уламки збитих цілей впали на нежитлове приміщення в Святошинському районі Києва, спровокувавши пожежу.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч на 31 березня атакували територію України дронами-камікадзе. Але при цьому вони змінили свою тактику – країна-агресорка РФ під час цієї атаки сконцентрувала основну силу удару на півночі нашої держави. На півдні ворог вночі не був таким активним.

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