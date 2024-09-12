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Україні не дозволили бити західною зброєю по Росії: Зеленський назвав наслідки

Юрій Берендій
12 вересня 2024, 17:28
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Зеленський зазначив, що вчорашні переговори про надання Україні дозволу бити вглиб РФ далекобійною зброєю західних країн були "дуже серйозні".
Україні не дозволили бити західною зброєю по Росії: Зеленський назвав наслідки
Країни Заходу так і не зняли заборону Україні бити ракетами по Росії / Колаж Главред, фото: СтратКом ЗСУ, УНІАН

Союзники України наразі не надали Україні відповідного дозволу на застосування західного далекобійного озброєння для ударів вглиб території країни-агресора Росії. Про це заявив президент України Володимир зеленський під час пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою в Києві.

Відповідаючи на питання про те, чи дозволили США та Велика Британія використовувати далекобійну зброю проти військових цілей на території Росії, Зеленський зазначив, що якби такий дозвіл було надано, результат її застосування вже був би помітний як на російських військових об'єктах, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Президент також підкреслив, що вчорашня зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та держсекретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Леммі була дуже важливою і серйозною.

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"Україна щодо далекобійності на цій зустрічі була дуже підготовленою, дуже переконливою і дуже детальною. І це важливо, що наші партнери ці деталі і сигнали від мене особисто сприймали", - наголосив Зеленський.

Президент України підкреслив, що необхідно бути чесними щодо питання отримання дозволу на використання далекобійної західної зброї для ударів по військових цілях на території Росії.

Він також зауважив, що зволікання з рішенням щодо застосування цієї зброї дає Росії можливість переміщувати свої військові об'єкти вглиб своєї території

"Затягування процесу щодо використання нами відповідної зброї, про яку ви кажете, яка, до речі, є досі з великим дефіцитом у нас, можливості її використання по військових цілях на території Російської Федерації... затягування цього процесу призводить до того, що Росія займається переміщенням цих військових цілей глибше на територію Росії", - наголосив Зеленський.

Зеленський зазначив, що зняття обмежень на певний тип зброї без надання ракет до неї не є реальним зняттям обмежень. За його словами, це всього лише спосіб уникнути надання позитивного рішення щодо її використання.

Україні не дозволили бити західною зброєю по Росії: Зеленський назвав наслідки
Що відомо про ракети "ATACMS" / Інфографіка Главред

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по Росії західним далекобійним озброєнням - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після удару росіян по Полтаві 3 вересня президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Європу та міжнародну спільноту дозволити використання західної зброї для ударів по Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл на застосування далекобійної зброї проти ключових стратегічних військових об'єктів на території Росії може допомогти витіснити окупантів з України та захистити цивільних.

Тим часом Білий дім завершує роботу над планом щодо послаблення обмежень на використання американської зброї для ударів по території Росії. Як повідомляє Politico з посиланням на західного посадовця та інформовані джерела, невелика група американських чиновників вже провела відповідні переговори, проте деталі плану ще узгоджуються.

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війна в Україні Володимир Зеленський
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