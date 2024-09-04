Можуть допомогти витіснити ворога: Зеленський зізнався, від кого залежить перемога

Чотири держави світу можуть кардинально змінити ситуацію та зберегти сотні українських життів.

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Дозвіл на удари по території Росії може змінити хід війни / Колаж: Главред, фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ, скрін з відео

Дозвіл на використання далекобійної зброї по важливих стратегічних військових об'єктах на території країни-агресора Росії може допомогти витіснити ворожі війська з України та захистити цивільне населення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної заяви з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом. За його словами, такий дозвіл мають надати чотири країни світу.

"Нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю. І від них це залежить. І скажу чесно від коаліції всіх дружніх партнерів, всіх країн світу це не залежить", - наголосив президент. відео дня

Зеленський зазначив, що саме США, Велика Британія, Франція та Німеччина наразі не дозволяють ЗСУ застосовувати озброєння для ударів по території агресора, хоча ці країни вже надають, або можуть надати необхідну зброю для витіснення ворога.

Президент додав, що не менш важливим є застосування далекобійної зброї по території Росії задля збереження життів цивільних українців у Полтаві, Львові, Харкові, Києві, Дніпрі та інших містах країни.

Надання Україні дозволу на удари по території Росії

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни заявили, що атаки по військових об'єктах в далекому тилу країни-агресорки Росії, мають вирішальне значення для послаблення військового потенціалу агресора на всьому театрі воєнних дій. В Росії є щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів в межах досяжності ракет ATACMS, які США надали Україні. Однак ЗСУ змушені чекати на дозвіл застосування цих ракет.

Відомо також, що Сполучені Штати Америки вже понад місяць нібито не відповідають на запит Британії із пропозицією дозволити українським воїнам застосовувати ракети Storm Shadow по території Росії.

Раніше стало відомо, що попри запит України до низки партнерів щодо дозволу на удари по території країни-агресора Росії західним озброєнням, рішення все ще не прийнято. Наразі тривають переговори із західними країнами, однак, коли Україна зможе розраховувати на таке погодження, сказати складно.

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