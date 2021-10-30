Імпорту електроенергії з Білорусі та Росії в Україну з 1 листопада не буде - Герус

Електроенергії з Білорусі та РФ не буде / joinfo.ua

З 1 листопада імпорту електроенергії з Білорусі та РФ не буде. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Імпорту електроенергії з РФ з 1 листопада не буде. Компанія "Інтер РАО" 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був скасований", - написав він своєму Telegram-каналі.

Таким чином, українські компанії не зможуть відновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

читайте такожУкраїнців чекає новий стрибок тарифів на електроенергію: експерт пояснив "безнадію"Також Герус повідомив, що за даними Міненерго, 29 жовтня на складах семи теплових електростанцій не дотримувалися гарантовані запаси вугілля. Порушення з запасами виявили на Курахівській ТЕС, Запорізькій ТЕС, Придніпровській ТЕС, Зміївській ТЕС, Вуглегірській ТЕС, Трипільській ТЕС та Слов'янській ТЕС.

Запаси вугілля на українських ТЕС/ t.me/c/1329040526/313354

"Гарантовані запаси вугілля - це мінімальні запаси, які обов'язково повинні бути дотримані згідно з умовами ведення ліцензійної діяльності. Всього на складах ТЕС і ТЕЦ на вчора було 675 000 тонн вугілля", - повідомив Герус.

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Імпорт електроенергії з Білорусі

Раніше повідомлялося, що Укренерго викупило право імпортувати електроенергію у листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія Енергоатом.

НАЕК Енергоатом викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 МВт. Ще 15 МВт придбало ТОВ Електро Ком'юніті.