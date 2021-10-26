На українців чекає новий стрибок тарифів на електроенергію: експерт пояснив "безнадію"

Тарифи на електроенергію можуть знову збільшити / УНІАН

В Україні в 2022 році прогнозується нове зростання тарифів на електроенергію, заявив директор однієї з електропостачальних компаній Дмитро Іванов.

У коментарі Obozrevatel він висловив упевненість в тому, що тарифи на електроенергію дешевше не стануть.

Обґрунтовуючи свою думку, експерт звернув увагу на те, що існуюча схема ПСО (коли НАЕК Енергоатом за рахунок високої маржі компенсує різницю між тарифом населення і реальною вартістю енергії) неминуче призведе до неспроможності всіх учасників виконувати спеціальні обов'язки.

Він також упевнений в тому, що дефіцит генерації і рівень запасів вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ тільки поглиблює негатив ситуації.

Ще одним негативним фактором співрозмовник назвав епідеміологічні обмеження, які спричинять спад ділової активності і зниження рівня оплати населенням на 5-10%.

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"Щомісяця зростання дебіторки виймає з оборотних коштів ті ж 5-10%, поглиблюючи касовий розрив і створюючи безнадійну заборгованість по контингенту померлих, які продали квартири/будинки, які поїхали невідомо куди і т. д. Що робити з цією "безнадією?", - додав Іванов.

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Зростання ЖКГ-тарифів в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що відповідно до прогнозу Кабінету Міністрів, в Україні прогнозується зростання тарифів на комунальні послуги.

ЖКГ-послуги в Україні дорожчатимуть щороку, однак розмір зміни цін буде різним.