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Більшість українців не готова віддавати землі заради закінчення війни – опитування

1 липня 2022, 12:07

Єдиним прийнятним сценарієм припинення війни громадяни України вважають повернення всіх територій, в тому числі Донбасу і Криму.

Прапор України
Українці не хочуть віддавати свої території заради закінчення війни / Фото Reuters

Більшість українців - 89% - вважають єдиним прийнятним сценарієм закінчення війни в Україні повернення всіх територій, включаючи Крим і Донбас.

Про це свідчать результати опитування Національного демократичного інституту, оприлюдненого на сайті КМІС.

"Українці демонстративно не зацікавлені віддавати землю за мир. Єдиним прийнятним сценарієм припинення війни для українців є повернення Україною територій, які вона контролювала до 2014 року, що включає весь Донбас і Крим (89%)", - йдеться у повідомленні.

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kiis.com.ua

При цьому 66% опитаних заявили, що вважають неприйнятним варіант, коли Україна повертає територію, підконтрольну їй до 2022 року, не включаючи Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей.

Варіант досягнення миру, при якому Україна претендує лише на територію, яка підконтрольна їй зараз, неприйнятний для 81% українців.

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Фото kiis.com.ua

Загальнонаціональне дослідження проводилося Національним демократичним інститутом в Україні з 2 по 11 травня. Методом телефонних інтерв'ю опитали 2500 осіб, які проживають в Україні. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого, виключили з дослідження.

Середня похибка для національної вибірки не перевищує + / -3%.

Коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні триватиме щонайменше до кінця літа 2022 року. Таку думку озвучив політичний і економічний аналітик Тарас Загородній.

Глава Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім заявив, що війна в Україні може закінчитися як у вересні, так і затягнуться на роки.

Військовослужбовець ЗСУ і блогер Юрій Касьянов зазначив, що поки важко прогнозувати, коли війна може закінчитися.

"Сказати зараз, коли завершиться війна в Україні, я не готовий, оскільки це буде залежати від багатьох факторів: від наших грамотних дій на війні, стійкості наших солдатів, талановитості наших полководців, мобілізації всього суспільства, західної допомоги і, звичайно, від противника – Росії", - сказав експерт.

Інші новини:

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