Скільки українців згодні на мирну угоду і територіальні поступки РФ: результати опитування WSJ

Було проведене опитування, скільки українців згодні на мирну угоду і територіальні поступки РФ/ УНІАН, Генштаб ЗСУ

Переважна більшість українців – 89% – виступають проти підписання мирної угоди з Росією, якщо це передбачатиме крок, коли потрібно буде поступитися для РФ українськими територіями, які країна-агресорка встигла захопити з 24 лютого 2022 року.

До територіальних поступок заради "миру" готові лише близько 10% українців. Такі результати опитування, яке провели американське видання The Wall Street journal і дослідницький інститут NORC при Чиказькому університеті.

Також результати опитування показали, що 81% українців виступають проти мирних переговорів з Росією, які передбачатимуть визнання окупації Криму і Донбасу.

В американському виданні зазначають, що такі високі показники показують оптимістичне налаштування українців щодо майбутнього. Так, 66% громадян нашої держави вважають, що ЗСУ зможуть вигнати росіян із територій, які ті захопили з 24 лютого цього року.

Вважають, що війна закінчиться не так вдало, лише 6% українців. На їхню думку, війна закінчиться припиненням вогню, проте росіяни не покинуть захоплених ними територій і лишаться там.

Віцепрезидент NORC Вадим Волос заявив, що українці твердо вірять у перемогу проти росіян і для народу України ця теза звучить як релігійне переконання.

Опитування провели по телефону серед українців, які проживають на підконтрольних Україні територіях та за кордоном. Загалом участь в опитуванні взяли 1005 повнолітніх українців.

Раніше генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко зазначав, що у війні уже була точка неповернення, і тепер переговори неможливі. Проте Україна має шанс вибороти перемогу воєнним шляхом. Але це не буде так швидко.

Нагадаємо, президент країни-агресорки РФ Володимир Путін прокоментував ракетний удар з боку окупантів по багатолюдному ТЦ у Кременчуці. Він цинічно заявив, що там "немає ніякого теракту", і почав переводити стрілки на те, що армія РФ нібито намагалася знищити зброю і техніку українських сил.

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