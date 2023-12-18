Українці довіряють ЗСУ, Зеленському та Залужному: рейтинг Ради різко впав – опитування

Абсолютну довіру в суспільстві зберігають ЗСУ – як і рік тому, так і зараз 96%.

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Стали відомі лідери рейтингу довіри українців / Колаж: Главред, Фото: Facebook/CinCAFU, president.gov.ua, 37 окрема бригада морської піхоти

В Україні частка громадян, які довіряють Збройним силам, президенту і головкому ЗСУ залишається на високому рівні, йдеться в результатах дослідження, проведеного з 29 листопада по 9 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Лідери народної довіри

Зазначимо, що у довірі до президента України Володимира Зеленського також є спадна динаміка, проте він зберігає переважну довіру серед української громадськості: зараз 62% довіряють президенту, не довіряють – 18%; у грудні 2022 року довіряли 84%, не довіряли 5%. Результати опитування опубліковані на сайті КМІС.

Водночас абсолютну довіру в суспільстві зберігають Збройні сили - як у грудні 2022 року, так і зараз 96% довіряють ЗСУ. Крім цього, 88% українців довіряють головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, не довіряють всього 4%.

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Більшість українців - 59% - одночасно довіряють і Зеленському, і Залужному. Тільки 14% довіряють Залужному і при цьому не довіряють Зеленському, і тільки 1% довіряють Зеленському, але не довіряють Залужному.

Дещо знизилася довіра до Служби безпеки України, проте зараз більшість українців довіряють їй – 58% проти 16% (у грудні 2022 року було 63% проти 9%). Водночас, більш суттєво знизилася довіра до поліції - з 58% у грудні 2022 року до 41% зараз (недовіра зросла з 14% до 29%).

В Україні зберігається висока довіра до волонтерів – 84% їм довіряють і лише 3% не довіряють (у грудні 2022 року показники були майже ідентичними).

Хто втрачає довіру українців

Частка довіри до Верховної Ради знизилася з 35% у грудні 2022 року до 15%, а частка тих, хто не довіряє - зросла з 34% до 61%,

Водночас довіра до уряду знизилася з 52% до 26%, недовіра зросла з 19% до 44%.

Критично низькою зі значним погіршенням порівняно з минулим роком є довіра судам і прокурорам: лише 12% українців довіряють судам і лише 9% довіряють прокурорам. Не довіряють відповідно 61% і 64%. У грудні 2022 року судам довіряли 25%, прокурорам – 21%, але було набагато менше (удвічі) тих, хто не довіряв їм.

Значно втратили довіру українські ЗМІ, чиї показники довіри повернулися до рівня грудня 2021 року: За останній рік з 57% до 29% стало менше довіряють українським ЗМІ (з 14% до 40% стало більше тих, хто не довіряє їм).

Крім того, стабільно втрачає довіру громадськості церква: між груднем 2021 та груднем 2022 року довіра до неї знизилася з 51% до 44%, між груднем 2022 року та груднем 2023 року – з 44% до 38%.

Що відомо про опитування КМІС

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1031 повнолітнього респондента з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників близьких до 50% і 1,5% для показників близьких до 5%. В умовах війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросла кількість тих, хто готовий відмовитися від територій. Кількість українців, які готові відмовитися від деяких територій, стає більшою.

Нагадаємо, в Україні провели опитування серед населення, щоб дізнатися, чи хочуть громадяни країни продовжувати бойові дії. Згідно з даними опитування, абсолютна більшість українців упевнені, що при хорошій підтримці заходу Україна здатна досягти бажаного результату в боротьбі проти Росії. Таких думок - 87% з усіх опитаних.

Крім цього, повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки. Незважаючи на складності і ризик зниження західної допомоги, більше половини українців готові продовжувати боротися з російськими окупантами.

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